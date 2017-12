Per i bancari arriva il riscatto della laurea

Segreto bancario : Perché la Svizzera ci ha ripensato : "Il Segreto bancario che resta". Parla da solo il titolo scelto dalla Rsi , la tv pubblica Svizzera, per una news sulle recenti manovre dei cantoni e di Berna per restare quella "cassaforte" sicura e ...

Segreto bancario : Perché la Svizzera ci ha ripensato : "Il Segreto bancario che resta". Parla da solo il titolo scelto dalla Rsi , la tv pubblica Svizzera, per una news sulle recenti manovre dei cantoni e di Berna per restare quella "cassaforte" sicura e ...

Bancari - sofferenze e business Le versioni di Mustier e Messina Stessi profitti alla fine Per i due big : Intesa Sanpaolo e Unicredit, i due colossi del settore Bancario italiano, hanno molti punti in comune e problemi per certi versi analoghi, a partire dall’esigenza di elevare la redditività. Ma le strategie seguite dai due capi azienda, Jean Pierre Mustier e Carlo Messina, restano profondamente diverse. Unicredit ha ceduto alcuni “gioielli di famiglia” e chiuso un robusto aumento di capitale a inizio anno per accelerare la pulizia di bilancio, ...

Vigilanza bancaria BCE : le priorità Per il 2018 : ... protrarsi di una situazione di bassi tassi di interesse , cospicue consistenze di crediti deteriorati *(non-performing loans, NPL), *incertezze geopolitiche , criticità strutturali dell'economia ...

Borsa - giornata di passione Per i bancari : (TeleBorsa) - Andamento pesante per le banche a Piazza Affari. Il comparto è tornato sotto i riflettori a causa delle rinnovate preoccupazioni per l'entità degli NPL (crediti deteriorati), dopo che ...

Borsa - giornata di passione Per i bancari : Andamento pesante per le banche a Piazza Affari . Il comparto è tornato sotto i riflettori a causa delle rinnovate preoccupazioni per l'entità degli NPL (crediti deteriorati), dopo che indiscrezioni ...

Manovra - bonus bebè tagliato Rimborsino Per i crac bancari : La Manovra 2018 arriva oggi nell'Aula del senato ove il governo porrà la questione di fiducia. Lo scoglio dovrebbe essere superato senza particolari patemi d'animo perché ieri sono stati approvati alcuni emendamenti di carattere «distensivo» soprattutto nei confronti della parte sinistra dell'emiciclo. A partire dall'abolizione del superticket sulla diagnostica e sulla specialistica che l'anno ...

Qualità della vita / Da Milano a Bolzano - ecco le province al top Per depositi bancari : Nella provincia lombarda più di 73mila euro per abitante contro i 5.136 del territorio calabrese. Al secondo posto Bolzano (35.600 euro) e al terzo Trieste (33.520), mentre Roma si piazza al quarto. Nelle ultime 20 posizioni solo province del Sud e Isole...

Eba a Parigi. Anche l'Autorità bancaria assegnata Per sorteggio : Al termine di una votazione che è arrivata fino al sorteggio finale, esattamente come già successo per l'Agenzia europea del farmaco, andata ad Amsterdam dopo che in lizza erano rimaste soltanto la ...

Il presidente dell'Abi Patuelli : 'Sì alla suPer procura Per reati bancari' : Per questo, sostiene Patuelli, "da un lato occorre fare quel che dice Legnini; dall'altro ci vogliono testi unici europei di diritto bancario, finanziario, fallimentare e penale dell'economia. ...

Il presidente dell'Abi Patuelli : " Sì alla suPer procura Per reati bancari" : Sì alla proposta avanzata dal vicepresidente del Csm Legnini riguardo all'istituzione di sezione specializzate nelle procure per indagare sui reati bancari, ma occorrono anche testi unici europei di diritto finanziario. È questa la posizione espressa dal presidente dell'Abi, Antonio Patuelli, in un'intervista alla Stampa in cui assicura che "sui crediti deteriorati si sta facendo un lavoro enorme, in otto mesi si sono ridotti di un ...

Bancari - la metà donne. Non Per carriere : (Ansa) - Roma, 19 NOV - Sempre più donne lavorano in banca, dove oramai quasi pareggiano il numero di dipendenti uomini ma su carriera e retribuzione le distanze ancora permangono. Uno studio del ...

Bancari - la metà donne. Non Per carriere : (Ansa) - Roma, 19 NOV - Sempre più donne lavorano in banca, dove oramai quasi pareggiano il numero di dipendenti uomini ma su carriera e retribuzione le distanze ancora permangono. Uno studio del ...

TRE ISTITUTI DI CREDITO MULTATI DALL'AUTORITA' ANTITRUST Per PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE IN MATERIA DI ANATOCISMO BANCARIO : In tale contesto, ad esito dell'attività istruttoria è emerso che le banche in questione hanno attuato una politica di forte spinta all'acquisizione delle autorizzazioni all'addebito in conto ...