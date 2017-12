Pentathlon - Calendario 2018 : tutte le date e gli eventi della stagione. Il programma completo : Sarà la Coppa del Mondo ad aprire il Calendario 2018 del Pentathlon moderno: ad inizio e a fine marzo in programma le prime due tappe, mentre le ultime due troveranno spazio a maggio. In mezzo i Mondiali Youth A previsti ad aprile, mentre a giugno sarà la volta degli Europei delle categorie giovanili: Junior, Youth A e Youth B. Nello stesso mese in Calendario le finali di Coppa del Mondo, poi luglio sarà il mese dei Mondiali Universitari e degli ...