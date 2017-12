Pedaggi autostradali - A Capodanno arriva la tradizionale stangata

: RT @jackbristowJB: Riassumendo dal 1^ gennaio 2018: - si pagheranno in più i sacchetti al supermercato; - bolletta luce più cara; - bolle… - mirkokrea78 : RT @jackbristowJB: Riassumendo dal 1^ gennaio 2018: - si pagheranno in più i sacchetti al supermercato; - bolletta luce più cara; - bolle… - sofixsofix86 : RT @GassmanGassmann: Aumentano da gennaio TUTTI i pedaggi autostradali...e manco poco!!! Felice di non avere un'auto... ma uno si chiede pe… - emilabirascid : RT @albe_: Gentilissimo ministro @graziano_delrio ci sa spiegare come mai nonostante l'inflazione programmata dica una cosa gli immancabili… - Agr1Roberto : RT @albe_: Gentilissimo ministro @graziano_delrio ci sa spiegare come mai nonostante l'inflazione programmata dica una cosa gli immancabili… - LuciaF92443220 : RT @jackbristowJB: Riassumendo dal 1^ gennaio 2018: - si pagheranno in più i sacchetti al supermercato; - bolletta luce più cara; - bolle… -

Leggi la notizia su quattroruote

(Di sabato 30 dicembre 2017) Come ogni anno il Ministero dei Trasporti procede con l'adeguamento dei. Dal primo gennaio gli automobilisti italiani dovranno sottostare a un incremento medio del 2,74%, ma i più colpiti risulteranno quelli del Nord Italia, per la precisione di Piemonte e Lombardia, con tassi di crescita delle tariffe anche a doppia cifra. Per la Milano Serravalle i prezzi al casello aumenteranno del 13,91%, mentre per la Torino-Milano l'aumento si fermerà all'8,34%. Peggio toccherà a chi percorrerà l'Aosta-Morgex: +52,69%.adeguati agli investimenti. Per il calcolo degli aumenti deiil Ministero ha tenuto conto soprattutto degli investimenti effettuati dalle società concessionari. In particolare sono stati presi in considerazione gli importi sostenuti tra il primo ottobre del 2016 e il 30 settembre del 2017 nella misura di 755,9 milioni, di cui 487,6 milioni ...