Partita la campagna elettorale | ' Centrodestra unico governo possibile' | ' Il Pd | il più

Ostia - Partita la marcia per la legalità. Raggi : “Manifestazione dei cittadini - non siamo qui per la campagna elettorale” : cittadini in strada a Ostia, dove è in corso la marcia per la legalità sponsorizzata anche dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi, dopo l’aggressione di Roberto Spada ai danni di una troupe televisiva della Rai. La sindaca ha lanciato sui social l’hashtag #fuorilamafiadaroma:”È una manifestazione dei cittadini – ha detto a RaiNews24 – Ho cercato di rilanciare e dare voce all’appello della gente che vuole contrastare criminalità ...