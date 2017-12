Parigi-Roubaix 2018 | quando si corre? Il calendario e la data Il programma della

: [VIDEO] Attraversando pericolosa corsa ciclistica Parigi - Roubaix con un treno. - videospremiumit : [VIDEO] Attraversando pericolosa corsa ciclistica Parigi - Roubaix con un treno. - SpazioCiclismo : Lotto Soudal, Debusschere punta le classiche: “Voglio essere in forma dalla Omloop alla Parigi-Roubaix” - Si aprono… - SpazioCiclismo : Senza Roelandts, si aprono nuove prospettive nelle classiche per Jens Debusschere - outoflovex : ieri mio zio mi ha proposto di partire dalla Puglia e andare IN MOTO fino alla Parigi Roubaix quasi quasi faccio sta cazzata -

(Di sabato 30 dicembre 2017) L’Inferno del Nord, una delle corse più dure e affascinati dell’anno. Laè un appuntamento fisso per tutti gli amanti del grande ciclismo e il prossimo anno assisteremo alla 116ma edizione di questa classica monumento. Lasirà domenica 8 aprile. La corsa prenderà il via come di consueto da Compiègne, per concludersi nel velodromo di, ma il percorso completo non è stato ancora svelato. Quest’anno gli infiniti tratti di pavé non sono riusciti a fare la differenza e ci si è giocato il successo in uno sprint ristretto, in cui ha trionfato Greg Van Avermaet, davanti a Zdenek Stybar e Sebastian Langeveld. Nell’Italia andrà alla caccia di una vittoria che manca dal 1999 (Andrea Tafi) e per farlo si affiderà a Gianni Moscon, che quest’anno è stato fino all’ultimo in corsa per il successo, per poi chiudere al quinto posto. CLICCA QUI ...