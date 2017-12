Palermo | vandali in azione allo Zen | lanciato petardo contro bus

: RT Azzurra6671: Santa Oliva da Palermo (448-463). Faceva parte della resistenza cristiana agli occupanti pagani, i Vandali di Genserico. A… - EdwinVasquezSv : RT Azzurra6671: Santa Oliva da Palermo (448-463). Faceva parte della resistenza cristiana agli occupanti pagani, i Vandali di Genserico. A… - _Rosarubra_ : RT @Azzurra6671: Santa Oliva da Palermo (448-463). Faceva parte della resistenza cristiana agli occupanti pagani, i Vandali di Genserico. A… - Azzurra6671 : Santa Oliva da Palermo (448-463). Faceva parte della resistenza cristiana agli occupanti pagani, i Vandali di Gense… -

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 30 dicembre 2017), 30 dic. (AdnKronos) - Nuovo attocoi mezzi dell'Amat a. Ad essere preso di mira ieri sera, intorno alle 10, è stato un autobus della linea 619. In via Rocky Marciano, nel quartiere Zen, qualcuno haun grossoil bus in transito, danneggiando il