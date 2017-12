PAGELLE Verona-Juventus | i voti della partita Serie A 2017-2018 19^ giornata - primo

Udinese-Verona 4-0 - PAGELLE - voti e highlights 18^ giornata : dominio friulano - doppio Barak (VIDEO) : Udinese-Verona 4-0, pagelle, voti e highlights 18^ giornata: dominio friulano, doppio Barak (VIDEO) Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Udinese-Verona 4-0, pagelle, voti E highlights 18 giornata – Vittoria facile per l’Udinese di Massimo Oddo in casa contro il Verona. La squadra friulana conferma il suo gran momento di forma, rifilando appunto un ...

PAGELLE Udinese-Verona 4-0 : continua a brillare Barak : Pagelle Udinese-Verona – continua a vincere l’Udinese di Massimo Oddo. Quarto successo consecutivo per i friulani che ora possono pensare addirittura di inseguire l’obiettivo Europa League. I bianconeri infatti con i tre punti conquistati con il Verona sono saliti a quota 24, a 3 punti di distanza dal sesto posto occupato dalla Sampdoria. Il Verona dopo l’exploit con il Milan rimedia un netto ko. Migliori in campo Barak e ...

Verona - Milan : le PAGELLE alternative : Il lunch match domenicale si rivela ancora una volta infelice per il Milan di Rino Gattuso, che dopo il pareggio rimediato contro il Benevento sempre nella partita delle 12,30, inciampa anche a Verona, perdendo malamente per 3 a 0 contro un Hellas sapientamente schierato da mister Pecchia e abile a sfruttare gli errori difensivi dei rossoneri. A circa una settimana da Natale e con in pancia i manicaretti preparati da nonne, mamme e chi più ne ha ...

Chievo Verona - le PAGELLE di CM : Sorrentino stakanovista - Inglese pensa al Napoli : Bastien 5,5 : il classe '96 fa parte della nuova, terribile, nidiata belga che si appresta a monopolizzare la cronaca sportiva dei prossimi 10 anni. In questo match non rispetta le attese, toppando ...

Verona-Milan - le PAGELLE : Bonucci in ombra - Romulo è fondamentale : Pecchia 7 Il suo Verona tira fuori tutto l'orgoglio di questo mondo e la vince con una prestazione grintosa. È un'Hellas che sta migliorando sensibilmente. E dimostra di poter dire la sua nella corsa-...

PAGELLE Verona-Milan 3-0 : Romulo inesauribile - Suso unico a salvarsi tra i rossoneri : Notizie sul tema Verona-Milan 3-0: Caracciolo, Kean e Bessa affondano i rossoneri (Video Gol) Dove vedere Verona-Milan: diretta tv e streaming live, Serie A oggi 17 dicembre 2017 Mercato Milan, ...

PAGELLE Verona-Milan 3-0 : Kalinic disastroso - Romulo e Caceres sugli scudi : Pagelle Verona-Milan – Per il Milan è ancora ‘fatal Verona’. Gli scaligeri hanno dominato i rossoneri vincendo meritatamente e conquistando tre punti importantissimi per la corsa salvezza. Prova disastrosa di Kalinic, mai incisivo e spesso fuori dal gioco. In generale nel Milan molti insufficienti. Nel Verona grande prova di Nicolas, Caceres e Romulo, per distacco i migliori in campo. Pecchia salva la panchina, profondo ...

Verona-Milan 3-0 PAGELLE - voti e Highlights 17^giornata : sarà sempre ‘fatal Verona’ : Verona-Milan 3-0 pagelle, voti e Highlights 17^giornata: sarà sempre ‘fatal Verona’ Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Verona-Milan 3-0, pagelle, voti E Highlights- Il Milan cerca continuità dopo la vittoria contro il Bologna nella complicata trasferta di Verona. Hellas e il ‘Bentegodi’ sono stati da sempre una bestia nera per i ...

PAGELLE/ Milan-Verona (3-0) : i voti della partita (Coppa Italia ottavi) : Pagelle Milan Verona: i voti della partita, il giudizio a tutti i calciatori scesi in campo a San Siro nella partita valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia(Pubblicato il Wed, 13 Dec 2017 22:49:00 GMT)

PAGELLE/ Milan-Verona : i voti della partita (Coppa Italia ottavi - primo tempo) : PAGELLE Milan Verona: i voti della partita, il giudizio a tutti i calciatori scesi in campo a San Siro nella partita valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia(Pubblicato il Wed, 13 Dec 2017 21:30:00 GMT)

Spal-Verona 2-2 PAGELLE - voti e Highlights 16^giornata : rimonta spettacolare dei biancoazzurri (VIDEO) : Spal-Verona 2-2 pagelle, voti e Highlights 16^giornata: rimonta spettacolare dei biancoazzurri (VIDEO) Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Spal-Verona 2-2 pagelle, voti E Highlights 16^ GIORNATA- La Spal, reduce dalla sconfitta contro la Roma, ospita il Verona in un fondamentale scontro diretto. Allo stadio Paolo Mazza, la squadra di Ferrara segna due ...

PAGELLE Spal-Verona 2-2 : Caracciolo da matita rossa - Antenucci freddo dal dischetto : Pagelle Spal-Verona – Partita pazzesca al ‘Paolo Mazza’. La Spal sotto di due goal nei minuti finali riesce ad acciuffare un pareggio che per come si era messa la partita vale oro. Paloschi e Antenucci su rigore rispondono a Cerci e Caceres. Grandi rimpianti per gli scaligeri che avevano la partita e i tre punti in mano. Pagelle Spal-Verona Spal (3-5-2): Gomis 6; Salamon 6, Vicari 6, Cremonesi 6; Lazzari 5,5, Rizzo 6 ...

PAGELLE Verona-Genoa 0-1 : ci pensa Pandev! : 1/10 LaPresse/Garbuio ...

Verona-Genoa 0-1 PAGELLE - voti e highlights 15^ giornata : Pandev regala i tre punti a Ballardini (VIDEO) : Verona-Genoa 0-1 pagelle, voti e highlights 15^ giornata: Pandev regala i tre punti a Ballardini (VIDEO) Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Verona-Genoa – Il Genoa espugna il Bentegodi nell’ultimo match della 15° giornata del girone di andata del campionato di Serie A 2017-2018. Decide un gol di Pandev nel primo minuto di recupero del primo tempo. ...