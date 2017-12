PAGELLE Inter Lazio 0-0 | i voti della partita Serie A 19^ giornata

PAGELLE / Inter Lazio : i voti della partita (Serie A 2017-2018 19^ giornata - primo tempo) : Pagelle Inter Lazio : i voti della partita di Serie A per la 19^ giornata . I giudizi su migliori e peggiori a San Siro, le nostre valutazioni per il Fantacalcio(Pubblicato il Sat, 30 Dec 2017 19:10:00 GMT)

Le PAGELLE del derby Milan-Inter : Le pagelle del Milan 6,5 DONNARUMMA A . Il portiere che non ti aspetti. Doveva giocare il fratello più famoso, poi Storari, in porta ti ritrovi lui, il terzo più pagato del mondo. Si fa autogol dopo 23' ma il var lo soccorre. Nella ripresa è decisivo su Joao Mario e comunque si fa sempre trovare pronto. Non male come esordio in rossonero. 5,5 ABATE Un paio di buone ...