Pagelle Crotone-Napoli 0-1 | i voti della partita Genio Allan Serie A 19^ giornata

Lazio-Crotone 4-0. Tabellino e Pagelle : ROMA, 23 dicembre 2017 – La Lazio torna a vincere all'Olimpico nel lunch match di oggi, battendo in scioltezza il Crotone per 4-0. Dopo un primo tempo con poche emozioni, le reti arrivano tutte nella ...

Pagelle Lazio-Crotone 4-0 : Immobile e Lulic trascinano i biancocelesti : Pagelle Lazio-Crotone – Il lunch match della 18^ giornata di Serie A che ha visto affrontarsi Lazio e Crotone allo stadio ‘Olimpico’ si è concluso con la vittoria per 4-0 dei biancocelesti . La squadra di Inzaghi non si è resa protagonista di una prestazione convincente ma era fondamentale tornare al successo. Succede tutto nella ripresa con il Crotone che subisce il primo goal in contropiede con Lukaku e poi si scioglie ...

Pagelle Crotone-Chievo 1-0 : Ajeti il migliore - Rigoni ancora insufficiente : Pagelle Crotone-Chievo – Prima vittoria sulla panchina del Crotone per Walter Zenga. Importante successo dei pitagorici in chiave salvezza, soprattutto dopo il 3-0 rifilato dal Verona al Milan. A decidere il match con il Chievo ci ha pensato un goal di Ante Budimir. Con questi tre punti, il Crotone sale a quota 15, togliendosi momentaneamente dalla zona rossa. Pagelle Crotone-Chievo Crotone: Cordaz 6; Sampirisi 6, Ajeti 7, Ceccherini 6,5, ...

Pagelle Crotone-Udinese 0-3 : Jankto e Barak sugli scudi : Pagelle Crotone-Udinese – Il primo dei due posticipi in programma in questo lunedì di Serie A ha messo di fronte Crotone e Udinese. La squadra di Oddo ha conquistato tre punti importantissimi in trasferta in un campo non facile come quello dei calabresi. I friulani quindi si sono aggiudicati questo fondamentale scontro salvezza. Tra i migliori Jankto e Barak, con il primo già finito nel mirino di numerosi top club italiani e ...