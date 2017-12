Oreo in aggiornamento su Asus ZenFone 4 | per ZenFone 3 ecco quanto si dovrà aspettare

Ad un passo l’aggiornamento Oreo su LG G6? Rilasciato primo firmware beta - ecco dove : Buone notizie per tutti i possessori del top di gamma LG G6 che attendono l'aggiornamento Oreo sul loro device con ansia. Il major update potrebbe essere più vicino del previsto, visto che è appena partita la distribuzione del primo firmware beta per Android 8.0: un passo senz'altro decisivo per il rilascio definitivo per il quale non si ha a disposizione una tabella di marcia ben precisa ma verso il quale ora si nutrono molte speranze. Il ...

Moto X4 in versione Android One inizia a ricevere l’aggiornamento ad Oreo : La versione Android One di Motorola Moto X4, venduta in esclusiva negli USA, sta iniziando a ricevere Android 8.0 Oreo. L'articolo Moto X4 in versione Android One inizia a ricevere l’aggiornamento ad Oreo è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Vicinissimo l’aggiornamento Oreo su Asus Zenfone 3? Link nuova beta e guida installazione : L'aggiornamento dell'Asus Zenfone 3, nello specifico, nel suo modello ZE552KL è ora più vicino. In distribuzione in queste ore c'è una nuova beta del firmware, sempre distribuita localmente come la prima in Taiwan, ma che di certo getta le basi ad una futura distribuzione globale e definitiva attesa oramai per inizio 2018. Ecco i dettagli noti del pacchetto software e pure una guida all'installazione manuale di Android 8.0. Il numero build ...

Brutte notizie in vista dell'aggiornamento Oreo per Samsung Galaxy S8 : novità bocciata : ... bisogna prendere atto che alcune funzioni potrebbero essere bocciate dal produttore coreano, almeno stando ai segnali che sono emersi fino a questo momento dalle beta rilasciata in giro per il mondo.

Brutte notizie in vista dell’aggiornamento Oreo per Samsung Galaxy S8 : novità bocciata : Siamo davvero vicini al rilascio dell'aggiornamento Android Oreo per coloro che dispongono di un Samsung Galaxy S8 e, con il trascorrere dei giorni, stiamo prendendo di novità che verranno implementate nel pacchetto software come notato nei giorni scorsi. Allo stesso tempo, però, bisogna prendere atto che alcune funzioni potrebbero essere bocciate dal produttore coreano, almeno stando ai segnali che sono emersi fino a questo momento dalle beta ...

Dall’11 gennaio Oreo su Samsung Galaxy Note 8 - aggiornamento in partenza dagli USA? : C'è un certo fermento intorno all'aggiornamento Oreo destinato al Samsung Galaxy Note 8, di cui sappiamo essere stato diffuso anche un primo firmware non ufficiale (N950USQU2CQL1), installato a bordo della variante americana (diversa dal modello internazionale di nostra competenza) da un temerario membro di XDA Developers, mweinbach. Come riportato su Reddit, lo stesso utente in queste ore ha divulgato in rete informazioni relative ad una ...

Ben 30 novità per l’aggiornamento di Galaxy S8 a Android 8.0 Oreo - scopriamole nel nostro video : Abbiamo scovato 30 novità nella beta di Android 8.0 Oreo per Galaxy S8 e Galaxy S8 Plus, scopritele nel nostro video L'articolo Ben 30 novità per l’aggiornamento di Galaxy S8 a Android 8.0 Oreo, scopriamole nel nostro video è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Potenziali problemi con Honor 9 e l’aggiornamento Oreo in beta : come tornare a Nougat : Da poco più di una settimana è in distribuzione l'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo per coloro che sono in possesso di un Honor 9 anche qui in Italia, seppur il discorso coinvolga la semplice beta. Nei giorni scorsi ho già condiviso coi nostri lettori i primissimi feedback che sono giunti dal web da parte di coloro che si sono tuffati in questo mondo, sottolineando il fatto che i riscontri finora sono stati tutto sommato positivi. ...

Apprezzabile novità Samsung Galaxy S8 con aggiornamento Oreo : cambia la schermata di blocco : Ci sono tante novità che a breve avremo modo di toccare con mano attraverso il Samsung Galaxy S8 nel momento in cui sarà disponibile l'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo. Con il trascorrere dei giorni, infatti, diventa possibile spulciare all'interno di questo pacchetto software, sempre più vicino all'uscita considerando la certificazione del pacchetto software giunta nella giornata di ieri per il top di gamma commercializzato nel ...

Ultimi preliminari per l’aggiornamento Oreo su Samsung Galaxy S8 : step cruciale il 19 dicembre : Stiamo vivendo un'altra giornata estremamente importante in attesa dell'uscita dell'aggiornamento Android Oreo per coloro che in questi mesi hanno deciso di acquistare un Samsung Galaxy S8, considerando le notizie che mi appresto a riportarvi oggi. Dopo aver condiviso su queste pagine la decisione di ampliare il programma beta anche in altri Paesi europei, come riportato ieri, oggi tocca concentrarsi su uno step che potrebbe effettivamente ...

Aggiornamento Beta Oreo su Samsung Galaxy S8 e S8 Plus sempre in più paesi europei - manca l’Italia? : Non era così prevedibile che l'Aggiornamento Oreo in Beta per i Samsung Galaxy S8 e S8 Plus in Europa avrebbe continuato a diffondersi in maniera così capillare in questa ultima parte del 2017. Solo qualche settimana fa, in prima battuta, il firmware sperimentale aveva raggiunto il Regno Unito e in tandem, per l'occidente, gli Stati Uniti, ma ad oggi il programma si è allargato in molte altre zone del vecchio continente, come non è stato ad ...

Speranze e analisi per Honor 8 con l’aggiornamento Android Oreo : situazione al 17 dicembre : Si sta creando un vero e proprio giallo attorno ad un device come il cosiddetto Honor 8, uno di quelli "al limite" per quanto concerne la possibile compatibilità con l'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo. Al momento dal produttore non sono giunte comunicazioni ufficiali in merito ed in giro per il web si è creato un certo scetticismo attorno alla possibilità che questo brand possa decidere di fare uno step tanto importante dal punto ...

Guida all’installazione di Oreo su Huawei P10 - aggiornamento B311 su Firmware Finder : Finalmente potete installare l'aggiornamento finale ad Android Oreo 8.0 su Huawei P10 tramite una procedura manuale, rivolta però solo agli utenti più esperti. Sul portale 'stechguide.com', che mette anche a disposizione il download dei relativi file occorrenti (nel caso in cui si voglia procedere al flash del pacchetto), si legge che la release in questione risponde alla versione B311 (basato su Android Oreo 8.0 con EMUI 8.0), sia per i modelli ...