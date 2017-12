OnePlus 5T potrebbe arrivare in versione Sandstone

OnePlus potrebbe essere nei guai per brevetto violato da OnePlus 5T : OnePlus potrebbe avere grane legali per la presunta violazione di un brevetto da parte di OnePlus 5T, legata alla funzione Face Unlock. L'articolo OnePlus potrebbe essere nei guai per brevetto violato da OnePlus 5T è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

OnePlus 6 potrebbe arrivare all'inizio del 2018 ed avere il lettore d'impronte sotto il vetro : Il prossimo smartphone di OnePlus al centro dei rumors: si parla di presentazione anticipata e lettore d'impronte digitali sotto il vetro.

OnePlus 5T : i tempi di attesa per le spedizioni si potrebbero allungare : Negli Stati Uniti i tempi di attesa per le spedizioni di OnePlus 5T sono arrivati a due settimane mentre in Italia sono di cinque o sei giorni

OnePlus 5T potrebbe essere lanciato anche in un'edizione limitata dedicata a Star Wars : Pare che OnePlus abbia in progetto di lanciare una speciale edizione di OnePlus 5T dedicata alla saga di Star Wars. Ecco cosa sappiamo

Il prezzo di OnePlus 5T potrebbe essere uguale a quello di OP5 : Negli anni OnePlus ha sfornato sempre ottimi telefoni, con qualche alto e basso, e l'unica costante dalla prima generazione a l'ultima è stato l'aumento di prezzo. Infatti con la fama del brand che aumentava e con lo sviluppo dei servizi per gli utenti, l'azienda ha dovuto alzare l'asticella del prezzo, fino ad arrivare ai 559 euro del modello top di OP5. La buona notizia oggi è che, secondo quanto rivelato da ...

OnePlus 5T potrebbe avere lo stesso prezzo di OnePlus 5 : Dal Regno Unito arrivano le prime indiscrezioni sul possibile prezzo dell'atteso OnePlus 5T. Scopriamo insieme tutti i dettagli

OnePlus 5T - un nuovo render mostra quanto potrebbe avvicinarsi ad OPPO R11s : L'indiscrezione odierna traccia un profilo di OnePlus 5T davvero molto simile a quello di OPPO R11s. E il cerchio si chiude

OnePlus 5T potrebbe avere un display Optic AMOLED di Samsung : OnePlus 5T potrebbe tornare a montare un display Optic AMOLED firmato Samsung: ecco nuovi dettagli su questo smartphone da un tweet di Pete Lau.