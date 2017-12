Ok all' aumento di Iren per i soci Acam

Autostrade : aumento medio del 2 - 74% +52% Aosta-Morgex. +13% Milano Serravalle e Strada dei Parchi : Roma - L'aumento medio dei pedaggi sulla rete autoStradale italiana è del 2,74%, dal primo gennaio 2018. Balzo record per i 31 chilometri della concessionaria Rav, Aosta Ovest-Morgex, +52%: è legato a pronunce giudiziarie, dopo ricorsi delle società, come anche nel caso di Strada dei Parchi (+12,89%) e Autostrade Meridionali (+5,98%). Tra gli aumenti più significativi anche il +13,91% per Milano ...

Incendi - Istat : nel 2015 sono stati 5442 - in aumento del 67.1% rispetto all’anno precedente : L’edizione 2017 dell’Annuario statistico italiano dell’Istat ha rilevato che nel 2015 si sono verificati 5.442 Incendi, sviluppati su una superficie pari a 41.510 ettari, di cui 25.867 boscati e 15.643 non boscati, in aumento del 67,1% rispetto al numero degli eventi dell’anno precedente. La superficie forestale media percorsa dal fuoco è stata di 7,6 ettari contro gli 11,1 del 2014 ed i 9,9 del 2013, mentre ...

Dall’aumento di 85 euro ai licenziamenti : come cambia il contratto degli statali : Le novità riguardano circa 250 mila dipendenti, gli statali in senso stretto (dai ministeriali agli agenti del fisco) ma la portata si estende a tutto il pubblico impiego, fatto di oltre tre milioni di lavoratori. Si tratta infatti di un contratto “apripista” che detterà la linea anche per gli altri comparti: sanità, scuola ed enti locali...

Natale - la scienza sfata alcuni miti : dalla neve alle stelle - dall’alcol all’aumento di peso : Le stelle di Natale sono velenose? I fiocchi di neve sono davvero puri? Fare festa fa davvero mettere su chili? Ogni anno, con il Natale arrivano anche miti e luoghi comuni. Ecco cosa dice la scienza a riguardo. stelle di Natale Le poinsezia, le piante comunemente conosciute come stelle di Natale, dal fogliame rosso e verde, non sono così pericolose come un persistente mito dice. Le leggere irritazioni cutanee provocate dal toccare le piante o ...

Statali - ecco il nuovo contratto : dall'aumento di 85 euro a buoni pasto e luna di miele gay : La trattativa per ridare un contratto agli Statali è alla volata finale, dopo quasi dieci anni di attesa. Una tappa preceduta dalla sentenza della Corte Costituzionale da tre manovre (per un...

allerta Meteo - freddo in aumento e neve fin sulle coste del Centro/Sud tra Mercoledì 20 e Giovedì 21 : ecco i bollettini della protezione civile : Allerta Meteo – Nelle prossime ore un nuovo impulso freddo proveniente dai Balcani determinerà un nuovo peggioramento delle condizioni Meteorologiche sull’Italia. La neve cadrà fin sulle coste dell’Adriatico e localmente anche all’estremo Sud, specie nella Calabria jonica settentrionale tra le province di Cosenza e Crotone. Le conferme arrivano dai bollettini di Vigilanza Meteorologica Nazionale emessi oggi dal Centro ...

CreVal assemblea chiamata a decidere su aumento. all'orizzonte un fondo tedesco? : (Teleborsa) - Giornata di guadagni per il Credito Valtellinese che a Piazza Affari fa un balzo del 2,63%, nel giorno in cui l'assemblea è chiamata a decidere sull'aumento di capitale, spunterebbe all'...

Tassa di soggiorno - aumento massimo in valle di Fiemme : TRENTO. La seconda Commissione permanente del Consiglio provinciale di Trento ha dato parere favorevole alla delibera che riguarda la richiesta della Comunità della valle di Fiemme di elevare l'...

Astaldi - ok dei soci all'aumento di capitale : (Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Astaldi, ha approvato l'aumento del capitale sociale, a pagamento in via scindibile con esclusione del diritto di opzione. Importo complessivo massimo di ...

Creval : Dgfd aderirà almeno pro-quota all'aumento di capitale : Roma, 14 dic. (askanews) La società Dgfd, socio di riferimento Denis Dumont, titolare del 5,12% del Credito Valtellinese (Creval) 'intende votare positivamente all'assemblea e successivamente aderire ...

Pensioni - ufficiale l'innalzamento dell'età : i 15 lavori esclusi dall'aumento : Andremo in pensione - se ci andremo - cinque mesi più tardi. Lavorando di più, va da sé. Tutto è stato ufficializzato con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del

Pensioni - la lista finale : 15 lavori gravosi per cui non scatterà l’aumento dell’età Previsti ancora più sconti alle donne : L’innalzamento dell’età pensionabile è ufficiale: dal 2019 si potrà andare in pensione a 67 anni, 5 mesi in più rispetto ad ora. Ma non vale per tutti: 15 categorie di lavoratori che svolgono mansioni «gravose» saranno esentate. Ecco la versione definitiva del decreto