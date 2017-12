Obesità | troppi antibiotici da piccoli possono aumentarne il rischio

: Mia mamma che: ‘non ti porto in palestra perché stai perdendo troppi chili’ Ma si dai, viva l’obesità allora - matildeterazz : Mia mamma che: ‘non ti porto in palestra perché stai perdendo troppi chili’ Ma si dai, viva l’obesità allora -

(Di sabato 30 dicembre 2017) L’, la patologia dell’era moderna, sembra essere influenzata anche da un’assunzione eccessi diin età infantile. Il, in tal caso, aumenterebbe dal 10 al 50% secondo alcuni studi. Un tema a cui la rivista francese ‘Prescrire’, dedicata alla ricerca indipendente, dedica un articolo in cui si invitano i medici alla prudenza, considerati i dubbi avanzati dai risultati di diverse ricerche. Importante, quindi, secondo gli autori, “fare caso per caso un bilancio del- beneficio prima di prescrivere un antibiotico a un bambino, senza banalizzazioni o automatismi”. A luglio scorso un gruppo di scienziati cinesi aveva effettuato un’analisi di 15 studi, per un totale di 450 mila persone coinvolte, concludendo che gliprescritti prima dei 2 anni aumentano significativamente ildi sovrappeso e ...