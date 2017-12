A New York, denuncia il NYT, per 1 solo miglio (1,6 km) di collegamento sotterraneo si stanno spendendo 3,5 mld di dollari (2,91 miliardi di euro). E' il progetto metro per collegare la Long Island Rail Road, conosciuta anche come "East Side Access", alla stazione ferroviaria e metro Grand Central Terminal di Manhattan. Si tratta di un tunnel di 3,5 miglia (5,6 km) il cui costo totale ha raggiunto i 12 mld di dollari, pari a 3,5 mld di dollari per miglio di tracciato. Decisamente più cara dalla linea metro C di Roma.(Di sabato 30 dicembre 2017)

