Nuove proteste in Iran | Guardia Rivoluzionaria spara su folla | tre morti

Ci sono Nuove proteste nel centro di accoglienza di Conetta (Venezia) - dove a gennaio c’era stata una rivolta : Da due giorni sono iniziate nuove proteste nel centro di accoglienza per migranti di Conetta, in provincia di Venezia, dove a gennaio gli ospiti si erano “ribellati” contro le autorità del centro attirando l’attenzione dei giornali nazionali. Ieri alcuni degli ospiti The post Ci sono nuove proteste nel centro di accoglienza di Conetta (Venezia), dove a gennaio c’era stata una rivolta appeared first on Il Post.