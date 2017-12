Nonna Peppina non potrà passare Capodanno nella casetta di legno

Terremoto : respinta l’istanza di dissequestro della casa di Nonna Peppina : Il gip di Macerata ha respinto l’istanza di dissequestro della casetta in legno abusiva, costruita dai parenti di Giuseppa Fattori, nota ormai come “nonna Peppina“: secondo il magistrato non sarebbe stata presentata tutta la documentazione richiesta. “nonna Peppina”, la 95enne di Fiastra diventata il simbolo degli sfollati del Terremoto, rifiuta di abbandonare un vecchio container vicino alla sua casa resa inagibile ...

Paura per Nonna Peppina : in ospedale per una crisi respiratoria : Momenti di Paura per Giuseppa Fattori, da tutti conosciuta come nonna Peppina, la 95enne diventata simbolo degli sfollati del terremoto. L'anziana aveva lasciato il suo minuscolo container da pochi giorni per il...

Nonna Peppina in ospedale : nel container è troppo freddo : troppo freddo per lei nel container. In quella casa-non-casa in cui è costretta a vivere dopo lo sfratto, Nonna Peppina non riesce a stare. Ieri ha accusato problemi respiratori ed è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Civitanova Marche dalle figlie. Oggi per fortuna è fuori pericolo, ma per alcuni giorni - almeno finché le condizioni meteo non miglioreranno - andrà a vivere dalle figlie.Giuseppina Fattori, 94 anni, è diventata ...

Dalla rottamazione delle cartelle a Nonna Peppina. Tutte le novità del decreto fisco : E' entrato in vigore il decreto fisco collegato alla manovra che contiene parte delle coperture della legge di bilancio e anticipa, per circa un miliardo, lo stop all'aumento dell'Iva per il 2018. Il ...

Papa Francesco scrive a Nonna Peppina/ "Lascia il container e vai da tua figlia" : realismo contro i populismi : Papa Francesco scrive a nonna Peppina: 'lascia il container e vai da tua figlia'. L'anziana terremotata si convince, 'lo farò'. realismo vs populismo.

Terremoto : domani Salvini in visita da Nonna Peppina : Roma, 21 nov. (AdnKronos) - domani il segretario della Lega Matteo Salvini farà visita a nonna Peppina, l'anziana di Fiastra, in provincia di Macerata, che, dopo la distruzione della sua abitazione a causa del Terremoto, ha costruito una casa in legno, dichiarata abusiva per la mancanza dei necessar

Ricostruzione post-sisma - nel dl sul fisco anche la norma 'salva Nonna Peppina' : ROMA - L'hanno subito rinominato 'emendamento salva nonna Peppina '. Tra le misure previste dal decreto legge sul fisco , nella parte dedicata alla Ricostruzione post-sisma, la norma che darà ...

Terremoto Centro Italia : arriva la norma ‘salva Nonna Peppina’ : arriva la norma per risolvere il caso di Nonna Peppina, la terremotata 95enne di San Martino di Fiastra (Macerata), diventata simbolo degli sfollati. L’emendamento del governo al dl fiscale sul sisma, che in ben 21 pagine riordina la legislazione in materia, consente ora l’attivita’ edilizia libera agli immobili costruiti nelle zone colpite dal Terremoto privi di titolo abilitativo, senza pero’ imporre l’obbligo di ...