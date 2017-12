: #Nizza, giorni di vacanza in più per l'attaccante #Balotelli ma SuperMario è già al lavoro - CalcioWeb : #Nizza, giorni di vacanza in più per l'attaccante #Balotelli ma SuperMario è già al lavoro - arusso414 : RT @FmMosca: Sono in Francia da due giorni. ??Blocchi di cemento ovunque ??Poveri ovunque ??Neri, il doppio che da noi. A Nizza pochissima g… - Luna_Cip : RT @FmMosca: Sono in Francia da due giorni. ??Blocchi di cemento ovunque ??Poveri ovunque ??Neri, il doppio che da noi. A Nizza pochissima g… - giorgiocerutti : RT @FmMosca: Sono in Francia da due giorni. ??Blocchi di cemento ovunque ??Poveri ovunque ??Neri, il doppio che da noi. A Nizza pochissima g… - ZiaGabriella1 : RT @FmMosca: Sono in Francia da due giorni. ??Blocchi di cemento ovunque ??Poveri ovunque ??Neri, il doppio che da noi. A Nizza pochissima g… -

(Di sabato 30 dicembre 2017) Dopo le vacanze di Natale ripresa degli allenamenti per il. Alin 19, tra gli assenti i brasiliani Dante e Marlon, ma anche Mario. L’attaccante italiano, cosi’ come i due difensori, secondo il sito de “L’Equipe” ha ottenuto qualche giorno diin piu’, anche se gia’ sta lavorando in Italia con un preparatore atletico. Super-Mario, fin qui protagonista di un’ottima stagione, si aggreghera’ al gruppo martedi’. (ITALPRESS) L'articolodiin più per l’attaccantemaè già alsembra essere il primo su CalcioWeb.