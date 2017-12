Neon Ghènesis Sandàlion : l’intervista all’archeologo Paolo Gull : “L’accesso ai dati è sempre e comunque mediato, quindi la relazione tra noi e i fatti è strategica. Questa nozione è stata fatta propria da correnti dell’archeologia che, raccogliendo in modo talvolta estemporaneo gli stimoli delle controculture occidentali, hanno iniziato a dissodare un terreno estremamente incerto, un campo al di là dell’idea di “vero vs […]

Neon Ghènesis Sandàlion : l’intervista all’archeologo Piero Bartoloni : “I fantarcheologi sono tutti millenaristi, trattano cioè solo di fenomeni epocali, come se la storia fosse un susseguirsi di eventi straordinari e non una successione di una vita “piatta”, turbata solo di quando in quando da quale evento non usuale. In definitiva, la vera Storia di un Popolo la fa il contadino, con il suo […]

Neon Ghènesis Sandàlion : l’intervista all’archeologa Viviana Pinna : “In Sardegna la civiltà nuragica è oggetto di processi di rielaborazione, mitizzazione sino a giungere alla vera e propria falsificazione da parte di appassionati, giornalisti, politici che hanno una conoscenza molto approssimativa degli studi e delle teorie archeologiche. Assistiamo ogni giorno alla nascita, o meglio, alla creazione, di miti e leggende legati alla storia della […]

Neon Ghènesis Sandàlion : l’intervista all’archeologo Giuseppe Maisola : “Questo è l’unico modo che conosco per contrastare la fantarcheologia: fare bene l’archeologia, comunicarla bene, in modo semplice, accattivante, senza per questo banalizzarla. Al contempo credo che il confronto, spesso violentemente polemico, con i sostenitori delle pseudo-teorie fantarcheologiche, non porti a buoni risultati perché in fin dei conti consente loro di avere visibilità, proprio quella […]

Neon Ghènesis Sandàlion : l’intervista all’archeologo Nicola Sanna : “Si è detto spesso che, anche se non fosse vero, raccontare la Sardegna come Atlantide è utile come marketing turistico ma in realtà è autolesionista la tentazione della scorciatoia: fregare il prossimo, voler essere non intelligenti e colti tramite lo studio, ma furbi (o credersi erroneamente tali). Come se poi ne avessimo bisogno, con lo […]

Neon Ghènesis Sandàlion : l’intervista all’archeologo Matteo Tatti : “Le popolazioni nuragiche (come tante altre dello stesso periodo) non avevano una scrittura, ma come si capisce questa assenza non stupisce né scandalizza. Tra le varie ipotesi avanzate dagli studiosi, credo che quella “utilitaristica”, per spiegare lo sviluppo della scrittura, possa essere considerata abbastanza interessante.” ? Matteo Tatti Decima intervista della rubrica made in Oubliette “Neon Ghènesis […]