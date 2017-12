Nel nord dell' Iraq trovato grande deposito d' armi

Maltempo - Cortina Nel caos. Allerta neve e rischio valanghe al Nord : La forte ondata di Maltempo ha messo in ginocchio Cortina d'Ampezzo. Le intense nevicate hanno mandato in tilt la località turistica del Bellunese. In 24 ore, oltre 60 centimetri di neve hanno coperto la Regina delle Dolomiti creando non pochi problemi alla viabilità.Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per recuperare le auto bloccate in mezzo alla carreggiata e per rimuovere gli alberi caduti sulla sede stradale a causa del peso ...

Nord America Nel gelo : -40° in Ontario : 00.03 Un'ondata di gelo artico ha colpito il Nord America facendo scendere le temperature a livelli record. In Canada, a Ottawa si è arrivati a -29°, ma il record canadese per ora spetta a Geraldton, nella provincia settentrionale dell'Ontario, dove la colonnina del mercurio ha toccato i -40°. Anche negli Stati Uniti la situazione è grave, con il Servizio meteorologico nazionale che ha lanciato l'allarme: un terzo degli Usa avrà temperature ...

Freddo record Nel nord degli Stati Uniti : Capodanno a Times Square al gelo : Gli Stati Uniti sono stretti nella morsa del Freddo: record nel nord del Paese, in Minnesota, dove la colonnina di mercurio è scesa fino a -38,3°C (a International Falls, il precedente record era di -35,5°C nel 1924). Freddo e il vento col passare dei giorni si sposteranno a sud e a est, cosa che fa presagire un Capodanno gelido in molte zone degli Stati Uniti. A New York ad esempio, non si supererà il record di -20°C del 1918, ma al momento dei ...

Inter - ancora cori Nel mirino : Curva Nord sotto accusa - hanno puntato... : ... sono i cori razzisti all'indirizzo di Franck Kessié a mettere sotto accusa i tifosi nerazzurri presenti in quel settore: palesemente sentiti durante uno stop con Kessié a terra, Rai Sport fa sapere ...

Tracce di antrace Nel sangue del disertore fuggito dalla Corea del Nord Video : Non è ancora stata rivelata l'identita' del soldato disertore, ma sono state le autorita' di Seul, citate da Sky News, a rivelarne la notizia: tra i militari fuggiti di recente dalla #Corea del Nord ce n'è uno con Tracce di #antrace nel sangue e quattro di essi hanno mostrato segni di continua esposizione a radiazioni. Secondo la Corea del Sud, il soldato in questione potrebbe essere stato vaccinato o addirittura esposto all'antrace. Armi ...

Terza Guerra Mondiale/ Anticorpi antrace Nel sangue del disertore : Corea del Nord ha armi batteriologiche? : Terza Guerra Mondiale: in una telefonata tra il segretario di Stato Usa, Rex Tillerson, e il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, si è parlato della situazione Corea del Nord.(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 15:30:00 GMT)

Emergenza smog Nel nord Italia - blocco auto diesel a Milano e a Torino - : I livelli di Pm10 nell'aria continuano a rimanere sopra la soglia limite nelle regioni settentrionali. Nel capoluogo piemontese ferme le auto a gasolio fino a quelle euro 5. In molte città lombarde ...

La pioggia non libera il cielo : Nel nord è emergenza smog : L’eredità del Natale è una sequenza di blocchi e limitazioni al traffico in buona parte del Nord Italia. Lo smog non dà tregua alla Pianura Padana, nonostante la pioggia, e forse solo da oggi - con il tempo in drastico peggioramento - comincerà a scendere. Ci sono zone in cui la situazione è critica da settimane: il Nord Ovest, ad esempio, dove le ...

Iraq : focolai jihadisti Nel nord - vittime : 03.20 Dall'inizio di ottobre sono almeno 45 i membri delle forze di sicurezza uccisi in Iraq nonostante l'annuncio, a dicembre, della sconfitta definitiva del sedicente stato islamico da parte del primo ministro iracheno Haider al-Abadi Gli esperti militari stimano che operino ancora nel paese 3000 miliziani in una area di 18 mila kmq con una roccaforte nei pressi di Kirkuk,nella cittadina di Hawija. Secondo i dati della missione Onu di ...

Regno Unito - la fregata HMS “scorta” una nave da guerra russa Nel Mare del Nord : Una fregata della Marina britannica è stata spedita nel Mare del Nord a «scortare» una nave da guerra russa che si era avvicinata alle acque territoriali britanniche il giorno di Natale. Lo ha reso noto il ministero della Difesa, segnando un nuovo capitolo nelle già tese relazioni tra Londra e Mosca....

Terremoto - scossa Nel nord Italia : paura nel Bresciano [MAPPE e DETTAGLI] : 1/6 ...

Smog - Nel nord scattano le limitazioni alla circolazione delle auto : Polveri sottili oltre i 50 microgrammi al metro cubo in diverse città della Pianura Padana. Da Santo Stefano stop alle auto diesel fino agli Euro 4 a Milano, Bergamo, Pavia e Venezia tutti i giorni dalle 8.30 alle 18.30, mentre nelle case il riscaldamento non potrà oltrepassare i 19 gradi.

Corea del Nord aumenterà potenziale missilistico Nel 2018 : "Almeno un altro test nei prossimi mesi" : Intanto la Russia si dice pronta a ricoprire il ruolo di mediatore tra la Nord Corea e gli Stati Uniti in colloqui per ridurre le tensioni, se le due parti saranno d'accordo

Nave da guerra russa "scortata" da fregata britannica Nel Mare del Nord. Tensione tra Londra e Mosca : "Non esitero' a difendere le nostre acque ne' tollerero' qualsiasi forma di aggressione", ha dichiarato il ministro della Difesa britannico Gavin Williamsont