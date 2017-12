Nba | Warriors battuti da Charlotte Super Giannis schiaccia Okc

Nba - terremoto in vetta a Ovest : cadono in casa gli Warriors - quinto ko in fila per i Rockets : Washington Wizards-Houston Rockets 121-103 TABELLINO Houston ha iniziato la stagione vincendo 25 delle prime 29 gare disputate. Ora però qualcosa si è inceppato e bisogna tornare al 2013 " una decina ...

Nba - Carter incanta contro i Cavs. I Celtics allontanano i Raptors. Warriors sul velluto : ... 14 assist e 10 rimbalzi) che così come accaduto i Warriors non è riuscito ad incidere nell'economia del match. Intravedono la luce in fondo al tunnel invece gli Atlanta Hawks di un assai tonico ...

Nba 2017-2018 : tripla doppia di LeBron James - ma Cleveland cade con Sacramento. Vincono Warriors e Celtics. Bene Belinelli : La regular season NBA procede senza sosta. Dieci i match in programma stanotte. Fa rumore la seconda sconfitta di fila dei Cleveland Cavaliers, che tornavano in campo dopo la partita di Natale contro Golden State. Non è bastata la tripla doppia di LeBron James, che ha chiuso la gara con 16 punti, 10 rimbalzi e 14 assist, così come il contributo di Kevin Love (23 punti): a passare sono stati i Sacramento Kings per 109-95, trascinati dai 24 punti ...

Nba Regular Season 2017/18 : Warriors e Thunder battono Cavs e Rockets - Wizards corsari a Boston! : L’NBA Regular Season 2017/18 in questo clima natalizio ci ha regalato una tre giorni sensazionale di grande basket NBA. Non sono mancate sorprese e polemiche, soprattutto nell’NBA Christmas Day, ma a farla da padrone è stato lo spettacolo che tutte le squadre hanno saputo dare sul parquet. Analizziamo ora tutti i risultati partendo dall’NBA Christmas Day che dividiamo a metà. Prima infatti vediamo le tre partite giocate ...

Nba - la Lega ammette : Warriors-Cavs è stata condizionata dagli arbitri : Il ritiro dei decani come Danny Crawford e Monty McCutchen ha lasciato un vuoto nel mondo arbitrale e il passaggio di consegne si sta rivelando più complicato del previsto. Di certo, è necessaria una ...

Nba - Warriors-Cavs - finale con polemica : 'Durant mi ha fatto fallo due volte' - dice LeBron James : Una vittoria e una sconfitta, in una partita NBA, sono sempre la somma e la risultante di mille fattori diversi, e così è stato sicuramente anche nel primo episodio stagionale della sfida tra Golden ...

Nba - Warriors-Cavs : le 5 sentenze della partita di Natale : Stavolta non conta per il titolo. Ma questo Golden State-Cleveland natalizio era comunque il primo scontro tra le squadre che si sono contesi gli ultimi tre titoli. E ha detto, tra l'altro, che le ...

Diretta Golden State Warriors - Cleveland Cavaliers dove vedere in tv e streaming gratis Basket Nba 2017 - : Diretta Golden State Warriors-Cleveland Cavaliers, il match valido per la regular season di Basket Nba, con le informazioni su orario Diretta tv e streaming gratis del match

Nba - Natale con Warriors-Cavs alle 21 italiane e... : Ombelico del mondo, una volta di più, del basket mondiale. I Warriors hanno appena visto la loro serie di 11 vittorie interrompersi in maniera fragorosa con Denver. Saranno verosimilmente senza Curry,...

Nba - Warriors ko interno contro Denver - si chiude a 11 la striscia di vittorie : Golden State Warriors-Denver Nuggets 81-96 TABELLINO Denver non vince sulla Baia dall'aprile 2014 ma la peggior prestazione offensiva di stagione dei campioni in carica (81 punti con il 38.6% al tiro ...

Nba - I Warriors si regalano la vetta ad Ovest. Un super Belinelli non basta agli Hawks : Oakland (Stati Uniti), 22 dicembre 2017 – Regali di Natale anticipati per i Golden State Warriors che sotto l'albero hanno trovato l'undicesima vittoria consecutiva e il primato in solitaria della ...

Nba - Kerr : "Io e i Warriors - malandati ma vincenti" : La partitissima di Natale s'avvicina. Golden State-Cleveland sarà una delle cinque gare Nba in programma il 25 dicembre. Quella più attesa. La replica delle ultime tre Finals. E il terzo atto ...

Nba Regular Season 2017/18 : Durant e Butler trascinano Warriors e Timberwolves - bene anche Spurs e Thunder! : La decima settimana di questa NBA Regular Season 2017/18 è partita col botto regalandoci un ricco menù pieno di partite, le quali ci hanno regalato emozioni fino all’ultimo secondo… ed oltre. Le sorprese non sono mancate, in modo particolare le sconfitte delle prime della classe in entrambe le Conference, mentre altri protagonisti hanno preso la scena in questa tre giorni intensissima prima di Natale. Partiamo allora senza ...

Nba 2017-2018 : i Warriors vincono ancora - cadono i Rockets - non bastano i 51 punti di Harden : Sono ben 12 le partite nella notte NBA. Andiamo a raccontarvi cosa è accaduto sui campi della Lega di basket più importante e bella del mondo. Continua la striscia positiva dei Warriors: 9 vittorie nelle ultime 9 uscite per il roster di Steve Kerr. 97-84 per Golden State contro i Memphis Grizzlies in un confronto dove Klay Thompson è stato come al solito assai produttivo come i 29 punti ed i 5 assist evidenziano, al pari di Kevin Durant (22 ...