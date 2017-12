NBA | Torna Griffin e i Clippers vincono il derby di L A | Belinelli 14 punti ma ko

NBA e resto del mondo - dai primi pionieri al 'global game' attuale : torna Basket Room : ... su Sky Sport 1 HD, poi in replica nei giorni successivi e disponibilie anche On Demand " va a indagare la parabola dei giocatori cosiddetti internazionali nel mondo NBA, dai veri pionieri (scelti al ...

NBA - torna Schröder e trascina Atlanta alla vittoria su Dallas; Clippers ko contro Memphis : Atlanta Hawks-Dallas Mavericks 112-107 TABELLINO L'assenza di Dennis Schröder nella gara contro i Thunder (persa) aveva aperto le porte del quintetto a Marco Belinelli, pronto ad approfittare dell'...

NBA 2017-2018 : Boston torna alla vittoria. Golden State battuta da Denver! Successo per Belinelli e Atlanta : Spettacolo, giocate ed emozioni nella notte NBA. Dodici i match disputati nell’ultima serata prima della pausa natalizia e la scorpacciata del Christmas Day. Le sorprese non sono mancate. I Boston Celtics sono tornati alla vittoria battendo in casa i Chicago Bulls per 117-92. Grande prova di Kyrie Irving, con 25 punti segnati e 9/15 dal campo (5/7 da tre), mentre Jaylen Brown ne ha aggiunti 20. Tutto il quintetto titolare dei Celtics è ...

DoNBAss - Polonia invita ufficiali russi a ritornare in missione per controllo tregua - : La Polonia chiede ai rappresentanti russi di ritornare al centro comune di controllo e coordinamento per il cessate il fuoco nel Donbass (JCMC), si afferma in una nota del ministero degli Esteri ...

NBA - Golden State torna a comandare l'Ovest - Kerr : "E quando rientrerà Curry vedrete..." : Dobbiamo soltanto tornare a concentrarci sul gioco, un fischio sbagliato può starci, arbitrare questo sport è complicatissimo'. Come si stanno evolvendo i Warriors? 'Stiamo cercando di continuare a ...

NBA 2017-2018 : Cleveland torna al successo trascinata da LeBron James. Secondo k.o. di fila per Boston! : Cinque gli incontri disputati nella notte NBA. I Cleveland Cavaliers hanno ritrovato la vittoria battendo i Chicago Bulls per 115-112. Un trionfo sudato fino alla fine, contro una delle squadre più in forma del momento (i Bulls erano reduci da sette vittorie consecutive), ma ottenuto grazie al solito LeBron James, che ha chiuso il match con 34 punti. Kevin Love ne ha invece aggiunti 27: per Cleveland si tratta della 12esima vittoria consecutiva ...

NBA : niente Steph Curry a Natale contro Cleveland - Isaiah Thomas torna a gennaio? : Quest'anno però, siete fortunati perché il liberi tutti grazie a Sky Sport arriva prima. Non dovrete più aspettare le 20 e 30 per alzarvi da tavola e godervi il rematch delle Finals NBA, ma questa ...

NBA - i risultati della notte : torna Leonard ma Spurs ko - i Sixers vincono all'OT contro i T'wolves : Dallas Mavericks-San Antonio Spurs 95-89 IL TABELLINO Nel giorno del ritorno in campo di Kawhi Leonard, assente da inizio stagione a causa di un problema al quadricipite, gli Spurs perdono il derby ...

NBA 2017-2018 : i Celtics tornano a vincere - 47 punti per Oladipo contro Denver : Dopo lo stop di ieri contro gli Spurs, che è valso la quinta sconfitta stagionale, i Boston Celtics nella notte sono tornati al successo contro i Detroit Pistons: questa e altre cinque partite protagoniste della nottata NBA, valida per la stagione regolare 2017-2018. Punteggi non scintillanti ma tanta solidità, Boston si è imposta con il punteggio di 91-81: il miglior realizzatore della squadra, che fatta eccezione per i primi minuti è sempre ...

NBA - torna Gallinari - ma Clippers ancora battuti. Atlanta ko all'OT contro Orlando : L.A. Clippers-Minnesota Timberwolves 107-113 IL TABELLINO Dal 5 novembre sono cambiate tante cose. Un mese di regular season NBA è un concentrato di eventi che può rivoluzionare lo scenario che un ...

NBA - la moglie di D'Antoni non dimentica il tweet di Magic : "Sono tornati i giorni felici…" : Sono passati tre anni e mezzo da quando Mike D'Antoni diede le sue dimissioni dal ruolo di allenatore dei Los Angeles Lakers. Un'esperienza negativa per lui e per la sua famiglia, visto che era ...

NBA - Derrick Rose torna a Cleveland : Derrick Rose ha deciso che vuole ancora essere un giocatore di basket. La point guard che ha passato gli ultimi 10 giorni a riflettere sul suo futuro in Nba è tornata a Cleveland a lavorare con i Cavs.

NBA : Mirotic torna a bordocampo - ma il clima con Portis e i Bulls resta teso : I Chicago Bulls stanno lentamente affondando in un mare di problemi in questi primi 40 giorni di regular season. Difficoltà tecniche, legate alla qualità del roster, incapacità di resa da parte di una ...

NBA : Parker torna in campo contro Dallas - resta un mistero il recupero di Leonard : In questo travagliato inizio in casa San Antonio Spurs, falcidiati dai tanti infortuni e dalle pesanti assenze, arriva finalmente una buona notizia: il recupero completo di Tony Parker che, come ...