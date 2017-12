Napoli | medici dimettono bimbo | ​muore dopo poche ore

A Napoli Arriva 'Maestro' : la formazione dei medici è high tech : Napoli, 15 dic. (askanews) Approda a Napoli Maestro, il progetto di formazione itinerante unico in Europa, organizzato da QBGROUP con il supporto di Ipsen, che coinvolgerà nelle prossime settimane gli ...

Medicina : Napoli protagonista di una giornata di aggiornamento scientifico in Oftalmologia : Arriva a Napoli la tappa campana del progetto IDEA: Inflammation & Dry Eye Awareness. Il meeting, che si è svolto presso Il Montespina Park Hotel, è stato realizzato grazie alla collaborazione e la sinergia di centri oculistici di eccellenza del territorio campano, tra cui: Ospedale Cardarelli, Università degli Studi Vanvitelli, Ospedale San Giovanni Bosco, A.S.L. Napoli 2 Nord, Centro Oculistico Pascotto di Napoli, Casa di Cura Villa ...

Falsi referti medici per incidenti : Asl Napoli 1 licenzia medico : Napoli, 15 nov. (askanews) Dirigente medico licenziato senza preavviso per aver stilato Falsi referti anche in cambio di denaro. A perdere il lavoro un dipendente del presidio intermedio Napoli Est in ...

Napoli - piove nell'aula di Medicina : lezione sospesa all'Università : piove nell'aula Pm 2 del Primo Policlinico a Napoli. Una grossa infiltrazione, già presenta da giorni, si è allargata con i temporali odierni nell'antica aula. Gli studenti di Medicina della ...

Ordine dei medici di Napoli - si vota : presentata lista unica guidata da Silvestro Scotti : Rispetto alle vaccinazioni, Scotti ha ribadito che l'Ordine 'non ha mai rifiutato un confronto, ma dentro la scienza e non al di fuori'. 'Restiamo dell'idea - ha spiegato - che l'obbligo informativo ...

Vaccini - i Medici-Pediatri : “A Torre Annunziata sostegno ai ‘no vax’ come a Napoli” : “Cio’ che sta accadendo a Napoli e in provincia e’ gravissimo. Non bastasse la decisione del Comune di Napoli di patrocinare un appuntamento dichiaratamente ‘no vax’, ora scopriamo che lo stesso sostegno e’ stato assicurato dal Comune di Torre Annunziata”. E’ quanto fanno sapere, attraverso una nota, i Pediatri e i Medici di Medicina Generale di Napoli e provincia per voce di Antonio D’Avino ...

Napoli - due aggressioni in 24 ore : pugni e schiaffi ai medici del 118 : Due aggressioni in meno di 24 ore contro il personale del 118. È l'ennesimo bollettino di violenza ai danni delle equipe delle ambulanze in forza all'Asl Napoli 1. Ieri, intorno alle 22, la postazione ...

Napoli - Comune partecipa a evento No Vax. L'Ordine dei medici protesta : Non si ferma lo scontro in materia di vaccini. L’Ordine dei medici di Napoli e Provincia ha fatto sapere che intende prendere le distanze dal convegno "Nuovi obblighi e libertà di scelta. Vaccini, Salute, Scuola e Costituzione" in programma nel capoluogo partenopeo."Nella locandina del convegno campeggia anche il logo del Comune di Napoli - si legge in una nota dell'Ordine - . Tra i partecipanti ...