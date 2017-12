Muore investito a gara moto | 2 denunciati

Roma - investito davanti a scuola : Muore ragazzino di 15 anni. Al volante un diciottenne : Incidente mortale in via Prenestina 1395. Un ragazzo di 15 anni, Federico Ghigiarelli, è morto dopo essere stato investito da un'auto davanti scuola , l'istituto agrario Emilio Sereni....

Investito e ucciso dal compagno di scuola. Muore un 15enne : Incidente mortale questa mattina alle 9.30 circa in via Prenestina. Un ragazzo di 15 anni è morto Investito da un 18enne alla guida di una Fiat Bravo: erano entrambi studenti dell’istituto agrario davanti al quale è avvenuto l’incidente. Il 15enne è stato trasportato al Policlinico di Tor Vergata dove è deceduto. Secondo una prima ricostruzione l’automobile […] L'articolo Investito e ucciso dal compagno di scuola. Muore un 15enne sembra ...

Roma - investito davanti a scuola : Muore ragazzino di 15 anni. Al volante un diciottenne : Incidente mortale in via Prenestina 1395. Un ragazzo di 15 anni, Federico Ghigiarelli, è morto dopo essere stato investito da un'auto davanti scuola , l'istituto agrario Emilio Sereni. Al volante della ...

Roma - 16enne Muore investito davanti alla scuola : Tragico incidente stradale, questa mattina, davanti a un istituto tecnico agrario in via Prenestina a Roma . Un ragazzo di 16 anni è morto dopo essere stato travolto da un'auto, una Bravo, guidata da ...

Roma - ragazzo 15enne Muore investito davanti a scuola in via Prenestina : Roma Un ragazzo di 15 anni è morto investito da un'auto in via Prenestina 1395, alla periferia di Roma. Sul posto la polizia locale per i rilievi. Il ragazzo è stato trasportato in gravi condizioni ...