Muore a 13 anni in ospedale | per i sanitari era una semplice allergia |  sette indagati

Muore bimbo di 3 anni al Santobono di Napoli : Era stato condotto all’Ospedale Santobono-Pausillipon di Napoli ieri sera accusando dolori addominali e diarrea, oltre a febbre e ad un’infiammazione delle vie aeree, in uno stato classificato al Pronto Soccorso della struttura come codice verde. A seguito degli esami preliminari condotti dai medici, il bambino proveniente da Ercolano, di soli 3 anni, era stato dimesso dal momento che non erano state riscontrate durante la visita, e a seguito ...

Bimbo Muore a 3 anni al Santobono - il monito di Borrelli : 'Si faccia subito chiarezza' : 'Si faccia subito chiarezza per rispetto del dolore dei genitori e per difendere un'eccellenza della sanità campana', a dichiararlo è il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, ...

Napoli : Muore a 3 anni dopo essere stato dimesso dall’ospedale : Un bambino di tre anni e’ morto dopo essere giunto al pronto soccorso dell’ospedale pediatrico ‘Santobono Pausillipon’ di Napoli in arresto cardiaco. La direzione aziendale ha affidato a una commissione l’incarico di accertare quanto accaduto. E’ quanto riferisce una nota diramata dall’ospedale napoletano. Questi i fatti: il piccolo, proveniente da un comune del Vesuviano, e’ giunto ieri sera al ...

