Morgan non paga gli alimenti ad Asia Argento Doppia esibizione a Capodanno tra Firenze

Morgan non paga gli alimenti per la figlia avuta con Asia Argento - pignorata la sua casa di Monza : pignorata la casa di Marco Castoldi, in arte Morgan, poiché da anni non paga gli alimenti alla figlia Anna Lou, avuta con Asia Argento. Secondo quanto riportato da La Stampa il tribunale civile di Monza ha accolto l’istanza presentata dall’avvocato di Argento, Samantha Luponio e ha disposto la vendita dell’appartamento del cantante. L’attrice ed ex compagna di Castoldi aveva annunciato l’intenzione di chiedere il ...

Morgan e Asia Argento : all’asta la casa del cantante - non paga gli alimenti alla figlia : Il Tribunale civile di Monza ha messo all’asta la casa di Marco Castoldi, alias Morgan, perché dal marzo 2011 non pagherebbe gli alimenti alla figlia avuta dall’ex compagna e attrice Asia Argento. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Ansa, a confermarlo è l’avvocato di Asia Argento, Samantha Luponio del foro di Roma. A quanto emerge dalle carte del Tribunale, l’immobile dell’artista a Monza in ...

Morgan non paga gli alimenti per la figlia avuta con Asia Argento - il tribunale gli pignora la casa di Monza : Asia Argento lo aveva preannunciato su Twitter nel pieno del ciclone su Harvey Weinstein e alla fine riguardo alla sorte dell'ex marito ha avuto ragione: a Morgan - nome d'arte di Marco Castoldi - è stata pignorata la casa di Monza poiché da anni non paga gli alimenti alla figlia Anna Lou. A rivelarlo è stata La Stampa.Dopo la richiesta di pignoramento avanzata dalla sua ex compagna Asia Argento, difesa dall'avvocato ...

