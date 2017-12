Milano | Atm | ticket a 2 euro dal 2019 Lite Sala-Maroni | La Regione latita

Milano - il costo dei biglietti Atm presto lieviterà a 2 euro? Lipotesi del Comune : Il Comune di Milano sta valutando l'ipotesi di aumentare di 50 centesimi il biglietto per i mezzi pubblici forniti da Atm . Il costo del ticket per tram , bus e metropolitane potrebbe salire dagli ...

Milano - i biglietti di Atm aumentano a 2 euro? Sala : "Possibile un ritocco" : Torna d'attualità l'aumento del prezzo dei biglietti dei mezzi pubblici. L'orizzonte non è ancora definito con chiarezza, ma dal sindaco Sala è arrivato qualche indizio, ammettendo che c'è "spazio per ...

Milano : sindacati Trasporti - bene fusione Atm Servizi e Atm Mobilità : Milano, 11 dic. (AdnKronos) - Il Comune di Milano ha deciso di procedere con la fusione per incorporazione di Atm Servizi in Atm Mobilità. E' quanto è emerso oggi dall'incontro tra i sindacati dei Trasporti e la giunta del Comune di Milano, che, riferiscono le sigle, non ha ancora deciso se l’affida

Milano. Atm espone la storica motrice Reggio Emilia 92 : Gli appassionati di archeologia industriale hanno l’opportunità da oggi sino al 27 dicembre di ammirare la storica motrice Reggio Emilia 92 a Gorgonzola. Alle 18 di oggi Atm inaugura l’esposizione con il Direttore Generale Arrigo Giana e il Presidente di Atm Servizi…Continua a leggere →

Milano. Abbonamenti Atm senior e minori in affido : rinnovate le tariffe agevolate per il 2018 : Approvata anche per il 2018 l’estensione della sperimentazione delle tariffe agevolate per l’abbonamento annuale e mensile per il trasporto pubblico rivolte a cittadine con più di 60 anni, cittadini con più di 65 anni e minori in affido a famiglie…Continua a leggere →

Milano. Abbonamenti Atm agevolati per disoccupati - ? inoccupati e detenuti : Milano sempre più attenta ai bisogni delle persone in difficoltà per la mancanza di lavoro o colpite dalla crisi economica. È stata approvata dalla Giunta Sala, in via sperimentale per un anno, l’istituzione del nuovo abbonamento urbano ATM a tariffa…Continua a leggere →

Milano Atm. In mostra gli strumenti usati dagli anni 30 in poi : Una lunga storia da onorare in mostra nel deposito Atm di via Messina. Una “mostra” speciale degli strumenti impiegati dagli anni 30 in poi. L’idea è venuta ad Andrea Vanelli, responsabile della manutenzione da quando, nel 2016, è andato in…Continua a leggere →

Milano : Atm festeggia i 90 anni dello storico tram Carrelli : Milano, 19 nov. (AdnKronos) - Novanta candeline per lo storico tram Carrelli. Era il 20 novembre 1927 quando per la prima volta una vettura del nuovo modello tranviario, 'rivoluzionario' per l’epoca, ha fatto il suo ingresso in casa Atm. Un nome ispirato dai due Carrelli sotto la lunga cassa in acci

Sciopero Atm 10 novembre a Milano : fasce di garanzia per bus - tram e metro : Per venerdì 10 novembre 2017 previsto a Milano lo Sciopero del personale Atm. A rischio bus, tram e metro. Per la stessa giornata, è previsto anche lo Sciopero Trenord e Trenitalia. Per i cittadini della provincia meneghina, quella di venerdì potrebbe trasformarsi in una giornata da incubo, soprattutto per chi è solito spostarsi con i mezzi pubblici. Il nostro consiglio è di restare aggiornati su quanto accadrà venerdì attraverso la ...

Milano : sciopero tpl - Atm 'metro e linee superfici regolari' : Milano, 27 ott. (AdnKronos) - E' in corso lo sciopero Cub dei trasporti, ma a Milano "Il servizio sulle metropolitane M1, M2, M3, M5 e sulle linee di superficie prosegue regolare". Lo rende noto Atm.