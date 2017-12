Milano Aler | clochard e campi rom | nelle periferie tra degrado e paura

Volo Ryanair Milano-Palermo rientra a Malpensa per la perdita di carburante : ecco la nota della compagnia aerea : “L’equipaggio del Volo da Milano Malpensa a Palermo del 16 dicembre si è messo in contatto con i controlli di Volo locali (come previsto dalle procedure) poco dopo il decollo, quando una spia della cabina di pilotaggio segnalava un’anomalia tecnica minore. L’aereo è atterrato normalmente a Milano Malpensa e i passeggeri sono stati fatti scendere dal veliVolo prima di imbarcarsi su un aereo sostitutivo che è partito per Palermo ...

Atterraggio d’emergenza per il volo Ryanair Milano-Palermo : “perdiamo carburante” - paura a bordo : Il volo Ryanair Milano-Palermo decollato da Malpensa alla volta dell’aeroporto di Punta Raisi e’ tornato dopo pochi minuti nello scalo lombardo perche’ la spia del velivolo segnalava una perdita di carburante. Il Boeing 737, intorno alle 7, ottenuta l’autorizzazione, e’ nuovamente atterrato e i passeggeri sono stati fatti salire a bordo di un altro velivolo che e’ partito dopo due ore. Fonti ...

Concerti di Natale 2017 : da Milano a Palermo - gli appuntamenti in musica da non perdere assolutamente : musica durante il periodo natalizio anche a Bari dove ogni sera, alle 19, sotto il Palazzo dell'Economia si esibiscono i musicisti del Calendario dell'Avvento in musica . Passiamo quindi a Milano ...

STRISCIA LA NOTIZIA/ Nuovo servizio di Valerio Staffelli sulle misure anti-terrorismo a Milano : Questa sera, lunedì 11 dicembre 2017, alle 20.40 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di STRISCIA la NOTIZIA. Nuovo servizio di Valerio Staffelli sulle misure anti-terrorismo a Milano.(Pubblicato il Mon, 11 Dec 2017 13:35:00 GMT)

A Milano Elite Model Look World Final 2017 : vincono Valeria e Antonio. Per la prima volta nei primi 15 entrano entrambi i finalisti italiani : Celebrities, personaggi e influencer del mondo della moda sono arrivati a impreziosire il blue carpet della Finale internazionale di Elite Model Look mentre i giovani aspiranti Modelli si preparavano ...

Milano. Prima edizione del Concorso Universitario Premio Valeria Solesin : Si è svolto presso la Sala Conferenze di Palazzo Reale, l’evento di chiusura della Prima edizione del Concorso Universitario Premio Valeria Solesin dal titolo “Il talento femminile come fattore determinante per lo sviluppo dell’economia, dell’etica e della meritocrazia nel nostro…Continua a leggere →

Violenza donne. Da Milano a Palermo si moltiplicano le iniziative per dire 'basta' : A Siena le pensionate della Cgil hanno distribuito, in collaborazione con i forni, circa 11.500 buste per il pane con la scritta 'La Violenza contro le donne non può essere pane quotidiano'

Atletica - domenica la Milano21 Half Marathon. Parterre di lusso con Daniele Meucci - Valeria Straneo e Sara Dossena : domenica 26 novembre si correrà la prima edizione della Milano21 Half Marathon, mezza maratona che debutterà nel capoluogo meneghino. Si preannuncia un Parterre di lusso: Daniele Meucci, Valeria Straneo, Sara Dossena Saranno le stelle al via. Il Campione d’Europa della Maratona e sesto agli ultimi Mondiali torna a cimentarsi sulla distanza dove ha conquistato il bronzo agli Europei 2016. L’argento iridato 2015 nella Maratona ...

Milano. Studenti irrompono alla Bicocca per contestare Valeria Fedeli : Il Ministro Valeria Fedeli è stato contestato a Milano. Un gruppo di universitari ha fatto irruzione nell’aula magna dell’Università Bicocca durante la cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico. Un rappresentante è salito sul palco per parlare davanti al Ministro dell’Istruzione dell’alternanza…Continua a leggere →

Radio Italia Live-Il concerto Milano e Palermo - doppia compilation e dvd : Emma-Amoroso-Annalisa-Fragola-Bernabei-Sergio-Elodie-Lele : È disponibile in tutti i negozi di dischi, su iTunes e Apple music Radio Italia Live-Il concerto Milano e Palermo, il nuovo lavoro firmato dall’etichetta discografica SolomusicaItaliana che ripropone il meglio dei due appuntamenti con contenuti speciali, duetti inediti, ospiti internazionali e un book fotografico. Distribuito da Sony Music, è in vendita con una doppia compilation e un dvd ad un prezzo consigliato di € ...

Tracklist e data d’uscita dell’album di Radio Italia Live dedicato alle tappe di Milano e Palermo : L'album di Radio Italia Live è finalmente ufficiale. L'emittente Radiofonica diretta da Mario Volanti ha deciso di pubblicare un disco in doppio volume che contiene tutte le emozioni dei due concerti che si sono tenuti nel giugno 2017, uno nella storica cornice di Piazza Duomo e l'altro al Foro Italico di Palermo. Nei due dischi in uscita il 17 novembre prossimo, che s'inseriscono quindi nella giungla d'uscite del mese più ricco dell'anno, ...

Milano - Fabrizio Corona ai giudici : ''Io in galera e pago le tasse - mentre Formigoni è in libertà'' : Lo sfogo concitato dell'ex fotografo dei vip durante l'udienza di oggi. mentre è stato presentato il ricorso in appello della Dda di Milano per le accuse...