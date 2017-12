Miglior Artista del 2017 | ultime ore! Scanu | Riki o Il volo! VOTA ORA

Fantacalcio - Atalanta : Ilicic il Miglior trequartista di Natale : Domanda veloce per gli appassionati di Fantacalcio: chi è il trequartista più in forma nell'ultimo mese alla Magic? Con Mertens e Dybala fuori forma, con Insigne perseguitato dai guai fisici e con ...

Miglior Artista del 2017 - SFIDA : Riki VS Marco Mengoni! VOTA : Proseguono i Golden Awards e giungono alle sfide conclusive. Sono arrivati in 6 ma solamente uno di loro verrà incoronato come il Miglior Artista del 2017! Sono tre le sfide dirette, i vincitori quindi accederanno direttamente alla finalissima che decreterà il più amato. In questa terza SFIDA troviamo: Marco Carta VS Il Volo. Si può VOTAre fino al 20 dicembre e lasciare il proprio voto ogni tre ore per dispositivo. Che vinca il ...

Miglior Artista del 2017 - SFIDA : Valerio Scanu VS Ermal Meta! VOTA : Proseguono i Golden Awards e giungono alle sfide conclusive. Sono arrivati in 6 ma solamente uno di loro verrà incoronato come il Miglior Artista del 2017! Sono tre le sfide dirette, i vincitori quindi accederanno direttamente alla finalissima che decreterà il più amato. In questa seconda SFIDA troviamo: Valerio Scanu VS Ermal Meta. Si può VOTAre fino al 20 dicembre e lasciare il proprio voto ogni tre ore per dispositivo. Che vinca il ...

Miglior Artista del 2017 - SFIDA : Marco Carta VS Il Volo! VOTA : Proseguono i Golden Awards e giungono alle sfide conclusive. Sono arrivati in 6 ma solamente uno di loro verrà incoronato come il Miglior Artista del 2017! Sono tre le sfide dirette, i vincitori quindi accederanno direttamente alla finalissima che decreterà il più amato. In questa prima SFIDA troviamo: Marco Carta VS Il Volo. Si può VOTAre fino al 20 dicembre e lasciare il proprio voto ogni tre ore per dispositivo. Che vinca il ...

Miglior Artista ripescaggio flash : Marco Carta - Marco Mengoni - Tiziano Ferro - Deborah Iurato - Federico Angelucci - Emma e Lorenzo Fragola : Prosegue il Golden Awards e gli artisti classificatisi per la finale sono: Riki, Il volo, Ermal meta e Valerio Scanu. Ma i posti per la finalissima sono 6, quindi apriamo una nuova sfida per ripescare altri 2 artisti. In gara i più votati sino ad oggi: Marco Carta, Marco Mengoni, Tiziano Ferro, Deborah Iurato, Federico Angelucci, Emma e Lorenzo Fragola. Le votazioni si concluderanno lunedì 11 dicembre, solo i primo due in classifica accederanno ...

Miglior Artista ripescaggio flash : Marco Carta - Marco Mengoni - Tiziano Ferro - Deborah Iurato - Federico Angelucci - Emma e Lorenzo Fragola : Prosegue il Golden Awards e gli artisti classificatisi per la finale sono: Riki, Il volo, Ermal meta e Valerio Scanu. Ma i posti per la finalissima sono 6, quindi apriamo una nuova sfida per ripescare altri 2 artisti. In gara i più votati sino ad oggi: Marco Carta, Marco Mengoni, Tiziano Ferro, Deborah Iurato, Federico Angelucci, Emma e Lorenzo Fragola. Le votazioni si concluderanno lunedì 11 dicembre, solo i primo due in classifica accederanno ...

Il Miglior Artista del momento : Scanu - Marco Carta - Riki - Iurato - Mengoni - Il Volo e… VOTA ORA : Prosegue il Golden Awards e arriva alla sua fase finale. Dopo un grande campionato svoltosi sulla nostra pagina Fecebook, avete selezionato i 9 cantanti più amati del momento. Adesso tutto è pronto per l’ultima volata. In gara: Il Volo, Marco Mengoni, Marco Carta, Deborah Iurato, Valerio Scanu, Ermal Meta, Riki, Giorgia e Tiziano Ferro. Potete VOTAre sino al 6 dicembre, accederanno alla finalissima i 4 artisti più VOTAti. Chi sarà il ...

MTV EMAs 2017 : il Miglior Artista è Shawn Mendes : È stato inserito dal Time nella lista dei 25 adolescenti più influenti del mondo nel 2014, 2015 e 2016. Non serve che vi ripetiamo l'età, vero?