Mercato di gennaio | Giampaolo | ' Restiamo così | siamo già attrezzati'

CALCIOMercato MILAN/ News - Mario Giunta sulle mosse dei rossoneri a gennaio (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO MILAN, ultime notizie legate al mondo rossonero: Mario Giunta è intervenuto a Sky Sport per commentare le strategie del mercato meneghino in ottica di gennaio.(Pubblicato il Sat, 30 Dec 2017 03:21:00 GMT)

CalcioMercato Barcellona - in cinque possono partire a gennaio : i nomi - occasioni per le italiane : I quotidiani catalani l’hanno gia’ ribattezzata “Operacion Salida”. A fronte dei possibili arrivi di Yerri Mina e Coutinho, il Barcellona potrebbe sfoltire la rosa a gennaio e i principali indiziati sono cinque. Rafinha Alcantara, rientrato dopo uno stop per infortunio di otto mesi, reclama spazio e potrebbe trovarlo altrove: il Celta Vigo, dove ha gia’ giocato nella stagione 2013-14 agli ordini di Luis Enrique, lo ...

CALCIOMercato ROMA/ News - giallorossi forti su Badelj per gennaio (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO ROMA, ultime notizie sul mondo giallorosso: in difesa spunta il nome del difensore brasiliano Matheus Guedes. Sono diversi i club che stanno monitorando il calciatore.(Pubblicato il Fri, 29 Dec 2017 16:56:00 GMT)

CALCIOMercato INTER/ News - Spalletti : a gennaio cessioni solo se lo vorremmo noi (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO INTER, ultime notizie legate al mondo del club nerazzurro: Patrick Cutrone fu davvero molto vicino dal vestire la maglia della squadra che mercoledì scorso ha punito.(Pubblicato il Fri, 29 Dec 2017 16:45:00 GMT)

Inter - inizia il Mercato : ecco il budget per gennaio Video : Dopo la dura sconfitta ai tempi supplementari [Video] nella sfida di Coppa Italia contro il Milan, l’#Inter deve trovare le giuste motivazioni, nonostante l’eliminazione dalla coppa per mano dei cugini milanesi, e cercare di rimanere saldamente attaccata all'unico obiettivo stagionale rimasto: una qualificazione sicura in Champions League. La frenata in campionato I passi falsi in campionato nelle ultime giornate contro Udinese e Sassuolo devono ...

CalcioMercato Juventus - altro tentativo per Emre Can a gennaio : trattative anche con Atalanta e Leverkusen : Calciomercato Juventus – La Juventus si prepara per la giornata del campionato di Serie A, i bianconeri in campo contro il Verona con l’obiettivo di tentare il sorpasso al Napoli o almeno mantenere il passo della squadra azzurra. La dirigenza lavora attentamente sul mercato, Marotta è concentrato sul centrocampo, il sogno è avere Emre Can già per gennaio, pronto un altro tentativo ma difficilmente arriverà l’ok da parte del ...

CalcioMercato Sampdoria - l’agente di Torreira svela : “Via a gennaio? Abbiamo preso una decisione” : Calciomercato Sampdoria – Intervenuto ai microfoni di ‘Sampdorianews.net’, Pablo Betancourt, agente di Gaston Ramirez e Lucas Torreira ha fatto un punto sul momento vissuto dai suoi due assistiti a cominciare dall’ex Southampton: “Avevamo tante offerte concrete prima di firmare con la Sampdoria; due squadre di Championship, il Betis, il Friburgo e il Nantes allenato da Ranieri, il quale aveva già provato ad ...

CalcioMercato Inter - Spalletti ne boccia due : importanti cessioni a gennaio : Calciomercato Inter – Momento veramente negativo in casa Inter, la squadra nerazzurra è reduce dal clamoroso ko in Coppa Italia contro il Milan che ha portato all’eliminazione ma anche in campionato la squadra di Luciano Spalletti sta deludendo nelle ultime giornate, il primo posto è ormai un lontano ricordo. Nel frattempo si pensa al mercato, importanti novità nelle ultime ore, doppia bocciatura da parte del tecnico nerazzurro, si ...

CalcioMercato Inter - Deulofeu idea per gennaio : il Barcellona potrebbe lasciarlo partire in prestito : Due sconfitte consecutive in campionato e l'eliminazione ai quarti di finale di Coppa Italia nel derby contro il Milan, dopo un avvio di stagione straordinario l'Inter sta accusando un periodo di ...

CalcioMercato Reggina - innesto per il centrocampo : ecco la prima mossa per gennaio : Calciomercato Reggina – Situazione delicatissima in casa Reggina, la squadra amaranto è la lavoro per preparare l’importante gara di campionato contro il Catanzaro, la squadra di Maurizi proverà a rialzare la testa dopo un periodo veramente nero. Nel frattempo la dirigenza si muove sul mercato, si preannuncia una rivoluzione e la prima mossa è stata già effettuata. Rinforzo per il centrocampo, accordo raggiunto con lo ...

CalcioMercato Napoli - la carta al Benevento per sbloccare Ciciretti a gennaio : Calciomercato Napoli – Il Napoli guida la classifica del campionato di Serie A con un punto di vantaggio sulla Juventus ed adesso si prepara per la gara contro il Crotone, math da non fallire per mantenere la vetta del torneo. Il presidente De Laurentiis nel frattempo si muove sul mercato con l’intenzione di rinforzare la rosa, un rinforzo già deciso è quello che porta a Ciciretti. Per facilitare il passaggio già a gennaio, il Napoli ...

CalcioMercato Inter/ News - Ausilio : a gennaio pronti a cogliere occasioni e Pastore... (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate al mondo nerazzurro: il direttore sportivo Piero Ausilio evidenzia come il club sia pronto a cogliere delle occasioni a gennaio e su Pastore...(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 03:09:00 GMT)

CalcioMercato gennaio 2018 : svincolati di lusso - ecco tutti i nomi in Europa Video : Il #Calciomercato invernale di gennaio 2018 incombe e un po' tutte le squadre del campionato italiano di calcio pensano a come rinforzare la propria rosa per prore con la seconda parte della stagione al meglio. A volte, però, non è necessario fare degli esborsi economici importanti per rinforzare la squadra, anche perché c'è una lista di giocatori svincolati in Europa che potrebbe fare gola a diversi club che, inevitabilmente, in inverno non ...

CalcioMercato Inter - parla Ausilio : interessanti indicazioni per gennaio : Calciomercato Inter – L’Inter è in campo per il quarto di finale di Coppa Italia contro il Milan, prima del match Interessanti dichiarazioni da parte di Ausilio ai microfoni della Rai: “siamo contenti del gruppo che abbiamo. Poi se troviamo un giocatore di qualità che ci dia qualcosa di più, anzi qualcosa di diverso. Se troviamo chi ci aggiunge diversità, caratteristiche diverse da quelle che abbiamo e se sul mercato esiste un ...