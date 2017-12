Marotta | Pjaca verso il prestito

Calciomercato Juventus - Marotta : 'Pjaca via in prestito. Emre Can interessa a molti' : Sappiamo che è un buon giocatore e una buona occasione ma nulla di più ' ha detto il dirigente juventino ai microfoni di Premium Sport. ' Dybala nelle ultime prestazioni non ha offerto il meglio di ...

Calciomercato Juventus - importanti annunci di Marotta : da Pjaca ad Emre Can : Calciomercato Juventus – Intervenuto ai microfoni di ‘Premium Sport’ prima del match contro il Verona, l’ad della Juventus, Beppe Marotta, ha rilasciato importanti dichiarazioni di mercato: “Pjaca è reduce da un infortunio importante, deve ritrovare continuità, andrà via in prestito. Lo Schalke 04 può essere una pista. Emre Can può essere una buona occasione, ma è in scadenza di contratto, piace a diverse squadre. ...