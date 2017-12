: Gb: violento incendio in edificio di 12 piani a Manchester - repubblica : Gb: violento incendio in edificio di 12 piani a Manchester - mariab64 : RT @repubblica: Gb: violento incendio in edificio di 12 piani a Manchester - NotizieIN : Manchester,violento incendio edificio - ilquotidiano1 : Gb: violento incendio in edificio di 12 piani a Manchester: Le fiamme sono divampate al… -

Unè divampato in undi 12 piani nella zona nord di. Non è chiaro se ci siano vittime o meno,scrive il Mirror online. Il fuoco si sarebbe sviluppato al nono piano, ma poi diversi piani sono stati invasi da fumo e fiamme. I vigili del fuoco hanno chiesto "di evitare la zona", e agli abitanti di tener chiuse le finestre.Lo scorso 14 giugno le fiamme sono divampate alla Grenfell Tower di Londra,di edilizia sociale di 24 piani, in cui morirono 71 persone.(Di sabato 30 dicembre 2017)