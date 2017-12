Manchester | paura per Lukaku | fuori con la maschera d' ossigeno

Champions League 2018 : Juventus - le possibili avversari agli ottavi di finale. Paura PSG e Manchester - sogno Besiktas : Si è completata la fase a gironi della Champions League 2017-2018 e così la Juventus conosce quali potranno essere le possibili avversari negli ottavi di finale. I bianconeri sapranno chi dovranno affrontare in primavera soltanto lunedì 11 dicembre quando si svolgerà il sorteggio degli ottavi di finale della Champions League 2018. I ragazzi di Max Allegri hanno concluso il proprio girone al secondo posto alle spalle del Barcellona e dunque ...

Napoli - Callejon : 'Rispetto per il Manchester City - ma non abbiamo paura di nessuno' : Napoli - Il Napoli domani sera è chiamato alla grande prestazione davanti ai propri tifosi: 'Dovremo giocare come nel secondo tempo della partita di andata. Possiamo competere contro chiunque, è una ...

Bisogna avere paura del Manchester United ? : Venti punti e secondo posto dietro il Manchester City: Josè Mourinho guida lo United verso una spiaggia più calda e accogliente di quella in cui trascinò nella scorsa stagione i suoi giocatori. Ma come ? Innanzitutto va chiarito che l'obbiettivo del Manchester United, dichiarato o meno, è certamente la conquista del titolo, vittoria mancante dalla […]