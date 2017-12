Maltempo | situazione critica in Francia | 8 ore di stop per la linea ferroviaria tra

Maltempo Liguria : situazione sotto controllo tra neve - pioggia e smottamenti : In vigore l’allerta meteo gialla e arancione in Liguria, dove le forti piogge e il vento hanno causato solo piccoli smottamenti sulla SP39, a Santa Margherita Ligure, ed anche a Lumarzo. Ieri nel Tigullio si sono rilevati 70 millimetri di precipitazioni. Si segnala neve sopra i 1.200 metri di quota in Val Trebbia e sopra i 1000 metri di Val d’Aveto: 30 cm di accumulo al passo del Tomarlo. In corso l’allerta meteo criticità ...

Maltempo Liguria - Toti : “Al momento nessuna situazione grave” : La perturbazione che sta colpendo la Liguria e che ha fatto scattare alle 18 l’allerta arancione per il Levante Ligure “ci vede attenti alla pioggia che cadra’ sul litorale e le prime alture. Al momento non ci sono situazioni particolarmente gravi. Si e’ verificata solo una frana a Lumarzo, ma sul posto ci sono gia’ tecnici e vigili del fuoco. Vedremo domattina la risposta dei grandi bacini, il Magra e il ...

Maltempo e neve : situazione verso la normalità a Colfiorito : Splende il sole, ed è cessata infatti la nevicata che aveva interessato il valico di Colfiorito al confine tra Umbria e Marche: la situazione è ora completamente regolare e si viaggia senza obbligo di catene montate. Le strade sono sgombere dalla neve. L'articolo Maltempo e neve: situazione verso la normalità a Colfiorito sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - piogge torrenziali al Centro/Sud e in Sardegna : fiumi in piena - situazione critica [LIVE] : 1/12 fiumi in piena intorno Isernia in Molise ...

Maltempo : situazione critica in Emilia - tracima l'Enza : 1000 abitanti che si trovano nelle vicinanze della località Lentigione, frazione di Brescello in provincia di Reggio Emilia, sono stati evacuati dalle loro abitazione, a causa della tracimazione del ...

Maltempo - situazione drammatica per i fiumi esondati : migliaia in fuga dall’Appennino - paesi sommersi [FOTO e VIDEO LIVE] : 1/11 ...

Maltempo in Emilia : l’Enza tracima a Lentigione - Parma e Taro in piena - situazione critica a Colorno : La piena dell’Enza ha tracimato in località Lentigione (RE) ed è in corso l’evacuazione del paese: lo comunica l’Aipo (agenzia interregionale del fiume Po) La piena del Parma è stata durante la notte in buona parte trattenuta alla cassa di espansione di Marano, dove sono state azionate le paratoie, ma la portata di notevoli dimensioni sta causando criticità a Colorno, dove il ponte storico è chiuso. Anche la piena del Taro ha ...

Maltempo - Ferrovie : “Situazione critica in Piemonte e Liguria” : Situazione ancora critica in alcune regioni del Nord-Ovest a causa del Maltempo e del forte gelicidio. Il traffico ferroviario e’ stato sospeso fino a domani mattina alle 6, previe verifiche di circolabilita’ da parte dei tecnici di RFI su alcune linee del Piemonte, della Liguria e sulla Pontremolese. Il traffico e’ fortemente rallentato su alcuni punti della rete ferroviaria in Emilia-Romagna e Toscana, dove – anche in ...

Maltempo - situazione drammatica in Liguria : tracima il fiume Entella - tromba d’aria su Genova - venti a 165 Km/h e famiglie evacuate : Giornata davvero complicata per la Liguria, dove l’allerta rossa dovuta al Maltempo sta causando diversi problemi sia nel Genovese che in altre parti della regione. tracima il fiume Entella a Chiavari Il fiume Entella a Chiavari (Genova) ha tracimato dopo aver raggiunto i livelli di guardia ingrossato dai suoi principali affluenti, il Lavagna e lo Sturla, che raccolgono la pioggia dell’intera vallata. Spettacolare la portata ...

Maltempo - furiosa tempesta in tutt’Italia : situazione drammatica - decine di feriti e centinaia di evacuati [LIVE] : situazione sempre più critica per il Maltempo sull’Italia: fortunatamente non si registrano vittime, almeno per il momento, ma ci sono decine di feriti e centinaia di evacuati. Intanto poco fa a Trieste un muro di contenimento di un’abitazione e’ crollato a causa delle infiltrazioni di pioggia e del forte vento, in via Commerciale, arteria che dal centro porta all’altopiano carsico. Il crollo si e’ verificato in una ...

Maltempo - situazione critica anche in Molise per piogge torrenziali e venti impetuosi : blackout nell’isernino [LIVE] : Vento forte e pioggia stanno provocando forti disagi in provincia di Isernia: la caduta di un albero ha danneggiato la rete elettrica che serve la zona di Santa Lucia a Miranda (Isernia), ora senza corrente. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco e i tecnici dell’Enel. Un altro albero è caduto sulla strada provinciale che collega Isernia a Sant’Agapito: il tronco è stato rimosso da altre squadre dei pompieri, intervenute per ...

Maltempo Liguria : situazione “complicata” nel Levante - possibili scuole chiuse : “I corsi d’acqua sono ancora sotto controllo ma il perdurare di queste precipitazioni può mettere a rischio quei territori con il raggiungimento dei livelli di guardia in poco tempo. Bisogna considerare che i bacini grandi e medi hanno tempi di risposta anche di 6-8 ore dopo il termine delle precipitazioni. Basti pensare che solo il fiume Vara è cresciuto di 3 metri dall’inizio delle precipitazioni ad ora“: lo ha ...

Allerta Meteo - il punto della situazione : prime piogge al Nord - ultime ore di caldo al Sud. Sarà una Domenica tempestosa - freddo invernale e forte Maltempo [MAPPE] : 1/14 ...