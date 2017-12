Maltempo | nevica in Valle d’Aosta | chiusa la Val Ferret FOTO

Maltempo - ultima ondata di gelo del 2017 : nevicata record a Cortina : Pioggia, vento, ma soprattutto tanta neve. La copiosa nevicata che sta cadendo dalla notte scorsa ha imbiancato tutte le località dolomitiche al di sopra degli 800 metri di quota. A Cortina, in meno di 24 ore, la neve ha raggiunto il mezzo metro di altezza. Oltre 40 gli interventi effettuati nelle ultime ore dai vigili del fuoco in tutta la provincia di Belluno per recuperare le autovetture in difficoltà e rimuovere gli alberi dalla sede ...

Maltempo : nevica nell’Aquilano e sulle autostrade A24 e A25 : Si segnala neve nell’Aquilano e sulle autostrade A24 e A25: sulla A24 nevica tra Valle del Salto (Rieti) e Colledara (Teramo), sulla A25 nevischio tra il bivio A25/A24 Roma-Teramo e Pratola Peligna-Sulmona. I mezzi spazzaneve e spargisale sono al lavoro dalla notte scorsa. L'articolo Maltempo: nevica nell’Aquilano e sulle autostrade A24 e A25 sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo : nevica nel Reatino - anche nelle zone colpite dal terremoto : nevicate anche nel Reatino nelle scorse ore: numerosi i Comuni imbiancati, in particolare nell’Alto Velino. Fiocchi anche ad Amatrice e Accumoli, i due Comuni tra i più colpiti dal terremoto dello scorso anno. Sulla Picente tratti innevati anche a Leonessa, a Campocatino e Campotosto ai confini con l’Abruzzo. Nel versante Reatino si segnalano tratti innevati anche lungo la Salto-Cicolana, a Morro e lungo la Salaria 4-bis per il monte ...

Maltempo - nuove nevicate : Cortina in tilt : 11.04 Intense nevicate sulle Dolomiti. I Vigili del Fuoco hanno effettuato diversi interventi sulla statale 51 di Alemagna e nell'area intorno a Cortina d'Ampezzo per recuperare auto bloccate di turisti Diversi i comuni investiti dalla neve anche nel Reatino, particolarmente nell'Alto Velino. Disagi per vento forte, mareggiate e neve anche in Sardegna.Nel nuorese chiuse alcune strade.Neve anche sulla A 24, tra Lazio e Abruzzo. Collegamenti ...

Maltempo - piogge e forti venti sull'Italia : saltati collegamenti con isole - abbondanti nevicate : Particolarmente difficile la situazione in Costiera Amalfitana: chiusa la statale 145 'Sorrentina'. Torna la neve in Trentino e Veneto. Nubifragio a Roma: centinaia di interventi dei vigili del fuoco

Maltempo - forti piogge e nevicate in Liguria : frane nel genovese : Genova, 27 dic. (askanews) Nel levante della Liguria proseguirà fino alle 20 l'allerta arancione per piogge diffuse e temporali diramata dalla Protezione civile regionale. I disagi maggiori si sono ...

Maltempo Trentino : nevicata in corso - rischio pioggia gelata : Nevica in Trentino dal tardo pomeriggio di ieri, principalmente nella parte occidentale e settentrionale della provincia dove la quota neve si è abbassata fino a 300 metri, mentre nella zona orientale piove fino a 600-800 metri. A quote superiori ai 600 metri, a fondovalle, sono caduti tra i 5 ed i 10 centimetri di neve, mentre sui passi dolomitici, nelle zone di Passo Tonale e Madonne di Campiglio lo strato di neve ha raggiunto rispettivamente ...

Maltempo - fitte nevicate in Valtellina : pericolo valanghe : Forte Maltempo in Valtellina, dove fitte nevicate hanno interessato, dal tardo pomeriggio di oggi, Bormio, Livigno, Valfurva e Madesimo e pioggia sul fondovalle con crollo delle temperature ovunque in Valtellina e Valchiavenna. Le piste da sci delle localita’ turistiche si presentano in ottimo stato per accogliere i vacanzieri delle feste di fine anno. Nella provincia piu’ a nord della Lombardia, inoltre, resta alto il rischio di ...

Maltempo invernale - piogge e nevicate sui rilievi. Più colpiti i versanti tirrenici e il Nord : "Nuova ondata di Maltempo per l'Italia ad opera di una intensa perturbazione proveniente dal Nord Europa", ha spiegato il meteorologo di 3bmeteo.com, Edoardo Ferrara: "mercoledì piogge e temporali ...

Maltempo in arrivo : temperature in calo - poi piogga e forti nevicate : Passato il Natale arriva il Maltempo. Piogge e temperature più rigide in arrivo sul centro e sul nord Italia. Dalle prime ore del 26 dicembre e per le successive 24-36 ore sono previste...

Freddo e Maltempo - in Puglia nevica fin sulle coste : tromba marina a Giovinazzo [FOTO e VIDEO LIVE] : La Puglia è tra le Regioni più colpite dall’ondata di maltempo invernale e di Freddo intenso che sta colpendo l’Italia in queste ore, con nevicate fin sulla costa dove le temperature tra Bari e Brindisi sono crollate addirittura a +4°C. Sui litorali la neve scende sotto forma di gragnola o neve tonda, mentre nelle zone interne delle Murge, tra Putignano, Noci, Turi, Castellana Grotte, Martina Franca e Alberobello. Sulla costa, una ...

Maltempo : avviso codice giallo per deboli nevicate in Lombardia : Milano, 17 dic. (askanews) La Sala operativa della Protezione civile della Lombardia, la cui attività è coordinata dall'assessore alla Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione Simone Bordonali, ha ...

Maltempo Marche : nevica sull’Appennino - temporali a bassa quota : Nelle Marche si registrano oggi intense nevicate a quote superiori agli 800 metri di altitudine nelle zone montane appenniniche, mentre si segnalano piogge intense e temporali a quote basse, collinari e nella vallate. nevica soprattutto nelle aree interne del Maceratese e dell’Ascolano. A Colfiorito (Macerata) il valico verso l’Umbria è transitabile con catene. Non si segnalano problemi o criticità. L'articolo Maltempo Marche: nevica ...

Maltempo : nevica su Torino - chiusa autostrada per Savona. Tromba d’aria a Genova - scuole chiuse in Toscana : Dopo il treno bloccato ieri nella neve, oggi diverse linee ferroviarie sono state chiuse in Liguria e in Piemonte. In Umbria c’è l’allarme vento. Traghetti fermi in Sicilia