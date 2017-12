Maltempo | ancora allerta neve al Nord Rischio valanghe in Veneto Miglioramento previsto

Maltempo - ancora allarta neve al Nord. Rischio valanghe in Veneto. Miglioramento previsto dal 2 gennaio : Una forte ondata di Maltempo sta imperversando sull’Italia ed è ancora prevista neve al Nord ma anche al Centro. Resta in vigore la comunicazione emessa dalla Sala della Protezione civile della Regione Lombardia per Rischio neve fino alle 12 di oggi, sabato 30 dicembre, per le zone di Valchiavenna, Media-Bassa Valtellina, Alta Valtellina, Prealpi Varesine, Prealpi Comasche-Lecchesi, Prealpi Bergamasche e Valcamonica. E la neve è caduta ...

Neve a Cortina/ Maltempo - caos tra i turisti : 200 soccorritori ancora al lavoro (ultime notizie) : Neve a Cortina: dopo il Maltempo di ieri sera sono ancora in corso gli interventi dei vigili del fuoco per rimuovere auto, alberti e rami caduti lungo le strade.

Maltempo Emilia Romagna : treni Parma-Brescello ancora fermi dopo l’alluvione : E’ ancora interrotto il tratto della ferrovia compreso tra Parma e Brescello, coinvolto nell’esondazione del torrente Enza. Sul percorso in sostituzione dei treni, è attivo un servizio di bus. Lo informa la società di trasporto regionale Tper, informando che da martedì saranno in vigore nuovi orari dei bus sostitutivi, oggetto di una revisione dei tempi di percorrenza per meglio adeguarli alle coincidenze con i treni in servizio sul ...

Allerta Meteo - nuovo avviso della protezione civile : ancora Maltempo e forti venti sull’Italia : Allerta Meteo – La presenza di una saccatura di origine atlantica sul mediterraneo centro-occidentale determinerà domani il rafforzamento dei venti nei bassi strati e, nella giornata di venerdì 15 dicembre, precipitazioni diffuse specie sulle regioni centrali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile ...

Maltempo - P. Civile : ancora vento forte al centro-nord : La presenza di una saccatura di origine atlantica sul mediterraneo centro-occidentale determinerà domani il rafforzamento dei venti nei bassi strati e, nella giornata di

Maltempo e gelo : ancora senza elettricità alcune frazioni dell’Alessandrino : ancora disagi su alcune aree del comparto collinare ed appenninico dell’Alessandrino meridionale dovute prevalentemente alla fornitura di servizi essenziali. E’ stato completato il ripristino della fornitura di energia elettrica su tutte le linee d media tensione nelle zone colpite nei giorni scorsi dal pesante gelicidio.Enel distribuzione garantisce che sarà ripristinata la fornitura di energia elettrica a tutte le abitazioni ...

Maltempo Veneto - ancora allerta valanghe : fino a domani pericolo oltre i 2200 m : Il bollettino del Centro funzionale della protezione civile del Veneto emesso oggi in tarda mattinata ha confermato (ma posto in progressiva attenuazione da domani) il pericolo valanghe sulle Dolomiti e sulle Prealpi oltre i 2200 metri. La situazione metereologica e idrogeologica e’ prevista in netto miglioramento. Permangono alcune criticita’ idrauliche, in particolare nel Bellunese per effetto dello scioglimento della coltre ...

Maltempo - 128 mm di pioggia in Lucchesia : Stazzema ancora isolata : Tra la notte scorsa e le prime ore di oggi, martedi’ le precipitazioni che hanno interessato la zona montuosa della provincia di Lucca, hanno raggiunto cumulati di pioggia di circa 100 mm, con punte di 128 mm a Minucciano e a Vagli. Lo rende noto la Provincia di Lucca facendo un punto sul Maltempo. Tra gli eventi segnalati “l’esondazione (poi rientrata) del fiume Serchio nella notte a Borgo a Mozzano, in Mediavalle, con la ...

Maltempo : in Liguria ancora 13mila persone senza elettricità : In Liguria erano circa 12.900 nel primo pomeriggio di oggi gli utenti ancora senza energia elettrica dopo l’ondata di Maltempo di ieri, di cui circa 6.000 nella provincia di Genova e 6.900 in provincia di Savona. Lo ha reso noto il Gruppo Enel, sottolineando che sono al lavoro ben 350 tecnici di E-Distribuzione per ripristinare il servizio elettrico nei Comuni più colpiti. Le squadre operative di E-Distribuzione in molti casi non sono però ...

Maltempo - ancora emergenza : il Po è salito di un metro al Ponte della Becca : Continua l’allarme per il Maltempo in provincia di Pavia e nel resto della Lombardia. In seguito alle precipitazioni degli ultimi giorni (prima la neve e poi la pioggia), il livello del Po e’ salito di un metro in appena 24 ore al Ponte della Becca. Intanto contro le insidie del ghiaccio sono già stati mobilitati nel Pavese (così come in diverse zone della regione) i trattori degli agricoltori della Coldiretti, per spargere il sale e ...

Maltempo - Toti : su ferrovie e autostrade ancora molto da fare : 'Si è conclusa questa mattina l'allerta che ha flagellato la Liguria nelle ultime 36 ore, adesso passeremo alla stima dei danni, anche se come giunta regionale già domani

Maltempo : esonda il fiume Enza - mille evacuati. Allarme gelicidio in Piemonte - ancora disagi in Liguria : Non nevica più in Piemonte ma è allerta per il ghiaccio, in Toscana disagi per il vento forte. In Emilia Romagna il fiume Enza rompe gli argini a Lentigione, evacuate mille persone

Maltempo : Liguria - fa ancora paura Magra : GENOVA, 12 DIC - I fiumi Entella a Chiavari (Genova), Vara e Magra, nello Spezzino, sorvegliati speciali perché a rischio esondazione dopo le piogge di domenica e di ieri, non hanno creato problemi ...