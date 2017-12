: Ma non chiamatelo partito. Di Maio: "Nuove regole per governare, è finita l'epoca… - thexeon : Ma non chiamatelo partito. Di Maio: "Nuove regole per governare, è finita l'epoca… - mrecchia70 : RT @distefanoTW: Se non ti consente di mettere su casa e famiglia non è lavoro. Non chiamatelo lavoro! Il lavoro deve tornare ad essere sta… - sectortweets : Caso BrickerBot: per favore, non chiamatelo "attacco hacker" - GiuseppeBozza : RT @distefanoTW: Se non ti consente di mettere su casa e famiglia non è lavoro. Non chiamatelo lavoro! Il lavoro deve tornare ad essere sta… - oniricron : RT @distefanoTW: Se non ti consente di mettere su casa e famiglia non è lavoro. Non chiamatelo lavoro! Il lavoro deve tornare ad essere sta… -

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di sabato 30 dicembre 2017) "Presto leggerete leper selezionare il futuro gruppo parlamentare, che dovrà essere un gruppo con esperienza, competenza e sensibilità. Èl'dell'opposizione, dobbiamo attrezzarci per". Lo ha detto Luigi Di, candidato premier del M5S, a margine di un incontro pubblico in un bar di Gorgonzola, dove è accompagnato da Davide Casaleggio. Mantenendo "i nostri valori - ha aggiunto - ci sarà una selezione per dare la possibilità alle migliori energie del Paese di mettersi al servizio" dell'Italia. Il Movimento 5 Stelle non ci sta però a leggere commenti sulla progressiva trasformazione in untradizionale. "Non penso" è il commento secco di Davide Casaleggio.Le. Nel nuovo Statuto compare in maniera strutturata la figura del capo politico, carica elettiva della durata di 5 anni, ...