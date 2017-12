M5S | per eletti via divieto alleanze

DI MAIO E CASALEGGIO - M5S DIVENTA PARTITO?/ Nuove regole sul blog di Beppe Grillo : parlamentarie aperte : Di MAIO, nuovo regolamento M5s: il candidato premier DIVENTA anche capo politico. parlamentarie aperte ai non iscritti e maxi-multa per i voltagabbana. Come cambiano i grillini(Pubblicato il Sat, 30 Dec 2017 16:52:00 GMT)

M5S - al via candidature per le parlamentarie : "Oggi apriamo ufficialmente le candidature per le parlamentarie che si terranno intorno a metà gennaio ". Lo scrive Luigi Di Maio sul blog di Beppe Grillo. "Vogliamo offrire -scrive - alle persone che ...

27 obblighi per gli eletti M5S : votare la fiducia al proprio governo - niente incarichi ai familiari e pensioni privilegiate : votare la fiducia ai governi presieduti da un premier M5S, ma anche l'impossibilità di conferire un incarico come assistente a conviventi, affini o parenti fino al secondo grado. Sono questi due dei ...

M5S - nuove regole per le elezioni 2018. In lista anche non iscritti : Nasce anche una nuova associazione che regolerà la vita politica del Movimento. Da qui, nascerà anche un nuovo Statuto (avete presente il 'non Statuto?') e c'è già chi scommette su nuove regole anche ...

M5S - aperte candidature 'parlamentarie' : 16.25 "Oggi apriamo ufficialmente le candidature per le parlamentarie che si terrano intorno a metà gennaio". Così Di Maio, candidato premier M5S, sul blog di Grillo aggiungendo:"Per poterci presentare alle elezioni ci siamo dovuti dotare di un nuovo Statuto e di un nuovo Codice etico". Gli iscritti possono candidarsi fino al 3 gennaio, precisa. "E' ora di pensare in grande. E' ora di andare al governo e fare quello che i partiti non hanno mai ...

votare la fiducia ai governi presieduti da un premier M5S, ma anche l'impossibilità di conferire un incarico come assistente a conviventi, affini o parenti fino al secondo grado. Sono questi due dei 27 obblighi previsti dal nuovo Codice etico adottato dal Movimento 5 Stelle, che prevede una lunga serie di prescrizioni per chi sarà eletto nelle fila dei pentastellati.In vista delle elezioni del 4 marzo, il Movimento 5 Stelle ha

Aperte le candidature M5S. Di Maio : 'Multe a chi tradisce' : 'A partire da oggi e fino al termine delle ore 12 di mercoledì 3 gennaio, gli iscritti al MoVimento 5 Stelle possono presentare la propria autocandidatura per le parlamentarie che si svolgeranno ...

M5S di lotta o di governo? Sansa : “Evoluzione contro la loro natura che ha inizio con Di Maio - ecco perché” : Ospite a Omnibus su La7, Ferruccio Sansa del Fatto Quotidiano commenta il cambiamento del M5S con Luigi Di Maio leader. “Il M5S era un movimento di rottura ma legato alle istituzioni. Oggi vedo solo il desiderio di accreditarsi come partito che può governare e non più come partito di rottura”. E aggiunge: “Il cambiamento è cominciato con l’arrivo di Di Maio. Come posizione politica il movimento si è spostato verso il ...

M5S - Di Maio rivendica le “multe per i cambiacasacca”. E sulle nuove regole : “Ci stiamo solo attrezzando per governare” : Mattinata Lombarda per il leader M5s Luigi Di Maio, che si è recato a Gorgonzola per un incontro pubblico in un bar del centro. “Nelle nuove regole il doppio mandato non è in discussione, resta un vincolo per chi è eletto nelle istituzioni”. Di Maio è stato accompagnato da Davide Casaleggio, che alla domanda sulla possibile evoluzione del Movimento in partito taglia corto: “Non credo”. “Le regole saranno ...

Di Maio : 'Nuove regole per il M5S - è finita l'epoca dell'opposizione' - : Il candidato premier del Movimento 5 Stelle annuncia novità nella selezione dei futuri parlamentari: "Noi andremo a governare. Il nuovo gruppo dovrà essere di persone di esperienza, di competenza e di ...

M5S : ok candidati dalla società civile | Di Maio : ci attrezziamo per governo : Attesa sul blog per l'ufficialità del nuovo regolamento del Movimento 5 Stelle: tra le novità la possibilità di candidare nei collegi uninominali personalità non iscritte ma provenienti dalla società civile. Il mandato del capo politico dura per cinque anni, rinnovabile una volta sola.

