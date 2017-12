M5s | ok ai candidati dalla società civile Il capo politico in carica per

Elezioni - M5s : ok ai candidati dalla società civile "Multa" ai voltagabbana - il capo politico per 10 anni : Attesa sul blog per il nuovo regolamento del Movimento 5 Stelle: tra le novità la possibilità di candidare nei collegi uninominali personalità non iscritte ma provenienti dalla società civile. Il mandato del capo politico dura per cinque anni, rinnovabile una volta sola.

Elezioni - svolta M5s : candidati non iscritti dalla società civile : Il M5S apre, per le sole "sfide dirette", le porte ad esponenti della società civile non iscritti, riprendendo una linea già preannunciata da Silvio Berlusconi e dal Pd e imprimendo una modifica-...

DI MAIO - NUOVO STATUTO M5s/ Le nuove regole : candidati anche i non iscritti - decide lui (con Beppe Grillo) : NUOVO codice M5s, più potere a Di MAIO con le nuove regole. Previste salatissime multe per i cambi di casacca e l'apertura nei collegi uninominali per esponenti della società civile(Pubblicato il Fri, 29 Dec 2017 23:28:00 GMT)

Il M5s si dà regole nuove per la selezione dei candidati : Roma, 29 dic. (askanews) Stavolta nulla deve essere lasciato al caso. Questo è l'input partito dalla sede della Casaleggio associati all'indirizzo di tutti i parlamentari e gli attivisti del Movimento ...

Voto - M5s : candidati anche non iscritti : 21.40 Il M5S cambia le regole. Prima c'erano le "Parlamentarie", rigorosamente riservate agli iscritti, ora, in vista delle elezioni del 4 marzo, potranno candidarsi ai collegi uninominali anche esponenti della società civile non iscritti ai Cinquestelle, che però "si siano distinti sul territorio per la loro professionalità e competenza". Nel nuovo codice di comportamento degli eletti si prevede anche una multa da 100mila euro se cambiano ...

Elezioni 2018 - nuove regole M5s per i parlamentari : candidati anche non iscritti e multe da 100mila euro se cambiano casacca : Prima c'erano le 'parlamentarie', rigorosamente riservate agli iscritti , e non dell'ultima ora, al Movimento. Adesso M5s cambia, in parte, registro. Per la scelta dei prossimi candidati grillini ai ...

M5s - nuove regole per le elezioni politiche : nei collegi uninominali saranno candidati anche non iscritti : anche i non iscritti al Movimento 5 Stelle potranno essere candidati alle prossime elezioni politiche. È una delle fondamentali novità contenute nelle nuove regole per le parlamentarie del M5s. Una mossa che segna l’apertura dei pentastellati alla società civile per esprimere candidature forti nei collegi uninominali. La notizia, diffusa dalle agenzie di stampa e confermata al fattoquotidiano.it da pentasellate, segna un cambiamento ...

Elezioni 2018 - le regole M5s per i prossimi parlamentari : candidati anche non iscritti e multe da 100mila euro se cambiano casacca : Prima c'erano le 'parlamentarie', rigorosamente riservate agli iscritti , e non dell'ultima ora, al Movimento. Adesso M5s cambia registro. Per la scelta dei prossimi candidati grillini ai collegi ...

M5s e i timori sulle liste : l'idea di alzare i limiti d'età per i candidati alla Camera : Un brainstorming continuo. I Cinque Stelle sono concentrati sulla campagna elettorale che sta iniziando. E il primo scoglio sono ovviamente le regole per le "Parlamentarie", la selezione dei candidati ...

Bersani toglie i voti a Renzi e appoggia i candidati M5s : Mdp lavora al modello Sicilia. Che si traduce in uno schema di rottura dell'alleanza con il Pd e di apertura al M5S. L'esperimento di Claudio Fava, nonostante il risultato deludente (la lista della sinistra non è andata oltre il 6%, eleggendo un solo rappresentante nell'assemblea regionale), pare stia convincendo i Bersaniani a imboccare la strada di una corsa solitaria anche sul piano locale. Il prossimo anno si rinnoveranno 7 ...

M5s - Di Maio : 'pronto a confrontarmi con altri candidati premier'. Nel Centrodestra - sfida Salvini-Berlusconi : Il leader dei 5 Stelle si difende dopo il dietrofront sul faccia a faccia tv con Renzi. Il leader della Lega vuole il voto subito e avverte il Cavaliere: 'No a liste X Factor o Grande Fratello vip' -

Meloni : osservatori Osce in Sicilia per controllare candidati M5s : Roma, 31 ott. (askanews) 'Mentre alla Camera il M5S presenta una risoluzione per chiedere gli osservatori Osce in Sicilia (che di norma vanno in scenari di guerra o dove la democrazia è a rischio) gli ...