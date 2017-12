M5s | ex 5 stelle Orellana | ' Multa 100mila euro? Dovrebbero pagarla a me'

M5s : obbligo fiducia a governo 5 Stelle : ROMA, 30 DIC - Gli eletti del M5S sono obbligati "a votare la fiducia, ogni qualvolta ciò si renda necessario, ai governi presieduti da un presidente del consiglio dei ministri espressione del ...

M5s - pronte le nuove regole : leader in carica per 10 anni e "blog delle stelle" : Rimangono alcuni capisaldi del mondo Cinque Stelle, come la regola del limite dei due mandati, l'obbligo di rifiutare l'appellativo di 'onorevole' e la distinzione tra over 40 al Senato e under 40 ...

Bersani ci prova con il M5stelle. Che pensa a ministri "tecnici" - mentre Di Maio va all'estero : "Sono ancora quello dello streaming", ha detto l'ex segretario Pd, provando a lanciare un sasso per colpire le quattro o cinque "proposte chiare" sulle quali trovare un accordo. Che non cosidera "...

Biden : «Mosca aiuta i 5 Stelle e la Lega» M5s replica : inaccettabile - non ha prove : «Insinuazioni che hanno stufato», si legge nel post su Fb del Movimento di Grillo in risposta alla denuncia dell’ex vice presidente Usa, Biden secondo cui la Russia ha fatto e farebbe pressioni in favore dei Pentastellati

Biden : «Mosca aiuta i 5 Stelle e la Lega» M5s replica : inaccettabile - rispettare voto : «Insinuazioni che hanno stufato», si legge nel post su Fb del Movimento di Grillo in risposta alla denuncia dell’ex vice presidente Usa, Biden secondo cui la Russia ha fatto e farebbe pressioni in favore dei Pentastellati

Biden : «Dalla Russia aiuti a Lega e Cinque Stelle». M5s : «Insinuazioni inaccettabili» : La Russia ha interferito con il referendum costituzionale italiano dell'anno scorso, e sta aiutando la Lega e il Movimento 5 Stelle in vista delle prossime elezioni parlamentari. La denuncia...

Biden : 'Dalla Russia aiuti a Lega e Cinque Stelle'. M5s : 'Insinuazioni inaccettabili' : L'economia russa dipende ormai esclusivamente dal petrolio e dal gas, e il calo dei prezzi l'ha profondamente danneggiata, al punto che la capitalizzazione sul mercato di Gazprom è scesa dai 368 ...

Biden 'La Russia aiuta Lega e Cinquestelle'. Il M5s 'Insinuazioni inaccettabili' : ROMA - 'Bisogna saper perdere. E soprattutto bisogna rispettare il voto. Un anno fa l'allora governo americano e quello italiano puntarono sulla vittoria del Sì al referendum. Oggi Biden dice che è ...

"M5s i più colpiti da fake news - ma diciamo no a una legge ad hoc". Parla la deputata Liuzzi - che ha in mano il dossier per i 5 stelle : Niente legge sulle fake news. Per il Movimento 5 stelle non c'è bisogno di una normativa ad hoc, così come la esclude Matteo Renzi. "Non è una legge che risolve il problema", dice la deputata Mirella Liuzzi che per il grillini si occupa dell'argomento: "Non è l'approccio giusto. Si tratterebbe di una legge di censura". Eppure il tema delle fake news ha varcato le porte del Parlamento sin dall'inizio della legislatura. ...

Ostia - Pernarella (M5s) : vittoria Di Pillo vittoria dei 5 stelle : Roma, 20 nov. (askanews) 'Mi congratulo a nome del gruppo consiliare con la nuova squadra del X municipio e, soprattutto, con la nuova presidente Giuliana Di Pillo che restituirà all'amministrazione ...

Incontri ravvicinati M5s e Mosca. Parla l'uomo di Putin per il web : "Ecco perché ci interessano i Cinque Stelle" : "Un'impressione positiva". Questo il giudizio che Robert Shlegel, uomo fidato di Vladimir Putin per il web, dà degli esponenti M5S Alessandro Di Battista e Manlio Di Stefano in un colloquio esclusivo con La Stampa. Il quotidiano torinese è riuscito a ricostruire uno degli Incontri – sempre negati o quanto meno minimizzati – tra i vertici del Movimento Cinque Stelle e gli emissari del leader russo. L'incontro tra i due ...

M5s verso le politiche - cosa farà la differenza nella campagna elettorale dei Cinque Stelle : Ci vogliono umili capitani, non capi arroganti. Adesso tutti hanno davvero paura. Il successo del M5S in Sicilia, prevedibile certo, ma plasticamente visibile nei numeri e nei fatti, ha un risvolto che tutte le forze politiche temono e che hanno cercato in tutti i modi di evitare. Luigi Di Maio ha promesso di presentare la squadra prima del voto. Ed è questo che determina il panico negli altri due poli. Il Pd, ormai terzo, ogni giorno conta le ...