Luigi Di Maio | ' Non lasceremo l' Italia nel caos'

Il decreto sulle Intercettazioni "è un modo per salvare una classe politica dai vari processi. Non c'era riuscito Berlusconi, c'è riuscito il centrosinistra facendo un favore a Berlusconi. Quindi, chi vota Pd o Forza Italia vota la stessa cosa, la stessa idea di ...

Le regole per le candidature sono pronte con il via libera dei legali del Movimento 5 Stelle, che avrebbero scongiurato così possibili cause future. Saranno pubblicate a breve, quasi sicuramente i primi giorni di gennaio. Anche perché "intorno al 15 del prossimo mese le liste dovranno essere pronte", garantiscono fonti grilline che stanno seguendo questo inizio di campagna elettorale. L'idea è quella di presentare i ...

Luigi Di Maio: "Il MoVimento 5 Stelle può governare da solo". E spiega come intende costruire la maggioranza.

E meno male che ai tempi dei 'Vaffaday' giuravano e spergiuravano che loro, un partito, non lo sarebbero diventati mai. Anzi, i partiti li mandavano, appunto, aff... Poi... poi sono entrati in ...

Beppe Grillo lavora già al dopo Di Maio per mettere in sicurezza il M5s e non sfaldare la comunità di attivisti che porta voti ma anche incassi pubblicitari al blog. Le munizioni dell' artiglieria grillina non sono illimitate. Il piano del fondatore del M5s è di non sprecare tutte le cartucce nella prossima battaglia elettorale ma di conservarne due o tre per garantire al Movimento la sopravvivenza

proprio nel momento in cui il Pd è al suo minimo storico travolto dalla 'catastrofe politica, etica e mediatica del Giglio magico sul caso banche'

Luigi Di Maio ? La competenza e le dichiarazioni fatte di fretta, dall'uscita dell'euro... Ci sono delle avventatezze che spingono l'elettorato a non votare il Movimento 5 stelle. E poi Beppe Grillo ...

Luigi Di Maio, anche grazie alle sue recenti uscite surreali (europeista a giorni alterni, filo-abusivista come tira il vento), si conferma il vero "Judy Holliday, nata ieri" della Seconda Repubblica italiana, in trasmigrazione verso la Terza. Con una precisazione per i lettori più giovani: qui si parla di una attrice – la Holliday – specializzata nelle parti da bionda svampita, consacrata a icona nella storia del cinema dal film del 1950 ...

Di Maio prima di entrare in politica nei 5 stelle non aveva mai lavorato. Ecco perché adesso ci insegna come trovare ...

Luigi Di Maio non ci sta: nessuno parli di fuga. Eppure come altro definire il suo gesto a In Mezz'Ora quando ha abbandonato il collegamento dopo aver visto in video Matteo Salvini? Il grillino, togliendosi il microfono, si è rivolto alla conduttrice, Lucia Annunziata, e ha affermato: "Vi saluto". La sua uscita di scena non è passata in osservata e lo stesso Salvini ha immediatamente commentato il gesto del candidato ...

Anche il Movimento 5 Stelle vende l'anima. Lo conferma il candidato premier, Luigi Di Maio , che intervistato a Radio Capital afferma chiaro e tondo: 'Se alle elezioni dovessimo ottenere il 40%, ...

'Io vi saluto, lascio la parola all'altro ospite. Arrivederci'. Luigi Di Maio snobba la proposta del duello tv su Mezz'ora in più, Rai 3, con Matteo Salvini.

"Se alle elezioni dovessimo ottenere il 40%, potremmo governare da soli. Se non dovessimo farcela, la sera delle elezioni faremo un appello pubblico alle altre forze politiche presentando il nostro programma e la nostra squadra. E governeremo con chi ci sta".