Udinese - Oddo : "Cinque vittorie di fila non le fa neanche la Juve" : Momento magico per l'Udinese di Oddo. Quinta vittoria di fila su sei partite disputate, meno di un gol subito a partita, una sola sconfitta con il Napoli alla prima partita della sua gestione: 'Cinque ...

Serie A Udinese - Oddo fa cinquina : "Non è facile neanche per la Juventus" : Così Massimo Oddo : 'Le vittorie creano tante aspettative, ti aspettano al varco, bisogna alzare l'attenzione e si alza anche quella degli avversari - spiega l'allenatore a Sky Sport - Oggi abbiamo ...

L'Udinese non si ferma più : 2-1 al Bologna e quinta vittoria consecutiva : Brindisi con Lasagna, per di più a Bologna: il calembour calcistico-culinario di fine anno, riesce alL'Udinese che grazie al suo attaccante, uomo chiave della squadra rigenerata da Oddo, trova al Dall'...

Serie A - Oddo : "Udinese - non devi accontentarti" : UDINE - Massimo Oddo non pone limiti all' Udinese , undici che arriva alla sfida contro il Bologna con quattro successi in scia e una classifica sistemata: "Non credo assolutamente che bastino quattro ...

L'Udinese non si ferma più : 4-0 al Verona : Quattro gol per schiantare l'Hellas Verona e conquistare la quarta vittoria consecutiva in campionato. La cura Oddo ha riportato in piena salute L'Udinese, che può festeggiare 24 punti sotto l'albero, ...

Serie A Udinese - Oddo : "Verona - non mi accontento del pareggio" : UDINE - "Abbiamo fatto tre vittorie di fila, ma ora c'è il Verona e non sarà facile". Massimo Oddo riporta sulla terra l' Udinese dopo un periodo d'oro in campionato (in Coppa è arrivata la sconfitta ...

Calciomercato Udinese - la mossa che non ti aspetti : in arrivo il colpo dal Genoa : Calciomercato Udinese – L’Udinese è in grande ripresa dopo l’arrivo in panchina del tecnico Oddo, solo la sconfitta contro il Napoli ha interrotto una striscia di risultati positivi. La squadra adesso è al lavoro per prepara la prossima giornata di campionato, importante scontro sul campo del Chievo. Ma nel frattempo si pensa anche al mercato con l’obiettivo di rinforzare la rosa in vista di gennaio, nelle ultime ore ...

Napoli-Udinese 1-0 | Diretta Lorenzo Insigne non perdona : Il Napoli ospita l'Udinese al San Paolo, in palio c'è la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia 2017/2018 e la sfida con l'Atalanta o con il Sassuolo; i campani sono...

Udinese - alleanza su Twitter con il Pordenone : 'Missione compiuta!' : Un'alleanza social in chiave friulana. Martedì in Coppa Italia, il Pordenone ha (quasi) sorpreso l'Inter trascinandola ai calci di rigore per giocarsi la qualificazione ai quarti di finale, poi ...

L'Udinese batte l'Inter e vendica il Pordenone : "Missione compiuta" : Nell'anticipo di campionato finito poco fa, l' Udinese ha battuto l'Inter 3-1. Ma i motivi per festeggiare sono più d'uno. La vera felicità sta infatti nell'aver vendicato l'altra squadra friulana, il ...

Inter-Udinese 1-3 - il tweet di sfottò dell'Udinese : "Ehi Pordenone - missione compiuta!" : "Ehi @PordenoneCalcio, missione compiuta!" Il tweet arriva dall'account ufficiale, su Twitter, dell'Udinese Calcio. E arriva al termine della gara che ha sancito - insieme alla prima, clamorosa ...

Udinese - Jankto : 'Non vediamo l'ora di giocare contro l'Inter' - : Così il centrocampista dell'Udinese, Jakub Jankto , a Sky Sport, in vista dell'anticipo del Meazza contro i nerazzurri di Spalletti. 'Loro sono molto forti, ma abbiamo visto le loro partite a anche ...