L' oroscopo del nuovo anno

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di sabato 30 dicembre 2017) ArieteEssenziale come il pino di AttisUnessenziale, parola di Saturno, col suo indice indicatore rivolto verso il cielo. Trasparente anche il messaggio, punterete molto in alto, guardando come sempre al successo, ma con uno spirito diverso, votato alla trasparenza e all'essenzialità.Contenti di voi stessi e di come vi sapete gestire, non toccherete il vostro modo d'essere, vi va bene com'è, ma nei confronti dell'avere mostrerete un'allegra noncuranza: diversa la gestione del denaro, l'approccio alle spese e i progetti d'acquisto per il futuro. Minore l'interesse per gli immobili, interiormente vi sentirete già ricchi, soprattutto liberi. A coinvolgervi sarà invece un altro genere di possesso, e cioè quello che passa dal cuore e arriva al letto o viceversa. Magari sarà una tenera amicizia a trasformarsi col tempo in irriducibile passione ...