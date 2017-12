Liverpool | Coutinho cerca casa a Barcellona | accordo ad un passo

Liverpool - Klopp : 'Coutinho? A parte il mio matrimonio nulla è eterno' : L'allenatore del Liverpool, Juergen Klopp, in un'intervista a Espn, ha parlato della possibile partenza di Philippe Coutinho dai 'Reds' in direzione Barcellona. 'Con l'eccezione del mio matrimonio, ...

Favoloso Coutinho : Liverpool in vantaggio con una gemma [VIDEO] : Coutinho da favola. Il Liverpool di Jurgen Klopp è in vantaggio sullo Swansea dopo soli 6 minuti di gioco grazie ad una rete davvero favolosa del suo talento brasiliano corteggiato dal Barcellona. Un goal come detto davvero splendido, un destro che va ad insaccarsi alle spalle di Fabianski nonostante un controllo iniziale non perfetto. Coutinho ha girato verso la porta avversaria con forza e precisione un destro imprendibile che porta dunque in ...

Intreccio di mercato sull’asse Liverpool-Barcellona-Inter : Coutinho ago della bilancia - la situazione : Il mercato di gennaio è spesso definito come mercato di riparazione. Nella prossima sessione invernale, però, potremmo assistere ad alcune operazioni che solitamente vengono portate a termine in estate. In particolare potrebbe verificarsi un Intreccio di mercato sull’asse Liverpool-Barcellona-Inter. Tutto dipenderà dall’ex nerazzurro Coutinho. Il fantasista brasiliano, infatti, a gennaio potrebbe salutare i ‘Reds’ per ...

Liverpool - urlo Klopp : 'Coutinho al Barcellona? Adesso basta - rispondo così' : L'allenatore del Liverpool Klopp torna a parlare della situazione legata al possibile trasferimento di Coutinho al Barcellona LaPresse/PA "Coutinho via a gennaio? Non ho alcuna ragione per pensarlo. ...

Barcellona - nuovo assalto a Coutinho : la richiesta del Liverpool per lasciare partire l’attaccante : “Se cambiassi squadra a gennaio dovrei rinunciare alla Champions? A me interessa giocare, dovunque sia”. Le parole pronunciate ieri sera da Philippe Coutinho riaccendono le speranze del Barcellona, che a gennaio tentera’ un nuovo assalto al fuoriclasse brasiliano del Liverpool dopo averlo inseguito a lungo la scorsa estate. L’ex interista ha fatto capire di essere ancora disposto a vestire di blaugrana, anche a costo di ...

Calciomercato Liverpool - un’altra pretendente per Coutinho : Philippe Coutinho, si sa, difficilmente a gennaio rimarrà un giocatore del Liverpool. Il giovane attaccante brasiliano avrebbe già le valigie pronte, ma è ancora sconosciuta la sua destinazione. Barcellona e Paris Saint Germain su tutte continuano il loro forcing sulla dirigenza dei Reds per cercare di strappare il loro gioiellino già nella prossima finestra di mercato. I blaugrana ritornerebbero alla carica dopo le offerte rigettate ...