LIVE Tour de Ski 2018 - Sprint Lenzerheide in DIRETTA : Federico Pellegrino contro tutti - è caccia alla vittoria : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Sprint a tecnica libera di Lenzerheide (Svizzera), prima tappa del Tour de Ski 2018. Fari puntati su Federico Pellegrino che, nella specialità dell’oro iridato di Lathi 2017, vuol centrare il bersaglio grosso approfittando anche dell’assenza del despota di quest’inizio di stagione, vale a dire il norvegese Johannes Hosflot Klaebo. L’azzurro, secondo in stagione a Davos e ...

Nuove date per il tour di Jovanotti : Lorenzo LIVE 2018 da record al Forum di Assago : Nuove date per il tour di Jovanotti vengono comunicate durante le festività natalizie. La tournée di concerti Lorenzo Live 2018, attesa per il prossimo anno, si impreziosisce di nuovi spettacoli dal vivo, tra i quali Nuove tappe al Mediolanum Forum di Assago (Milano) che consentono al'artista di trascorrere ben 12 serate nel palazzetto. Il tour 2018 di Jovanotti debutterà a Milano il 12 febbraio prossimo e oggi si arricchisce di due nuovi ...

L’instore tour di Giorgia per Oronero LIVE : gli appuntamenti firmacopie a Milano e Roma : A pochi giorni dall'uscita di Oronero Live, sono stati annunciati oggi gli appuntamenti per l'instore tour di Giorgia. Il nuovo album, una riedizione molto speciale del precedente disco Oronero, è in arrivo sul mercato discografico il 19 gennaio 2018. L'instore tour di Giorgia prevede al momento due appuntamenti, uno a Milano e uno a Roma. Giorgia sarà alla Feltrinelli di Piazza Piemonte a Milano il 19 gennaio 2018, giorno di uscita del nuovo ...

LIVE! 2018 : l'icona del rock Billy Idol riparte in tour : Ha venduto 40 milioni di album guadagnando diversi dischi di platino in tutto il mondo, con nove singoli nella top 40 statunitense e dieci nel Regno Unito, tra i quali "Dancing With Myself, "White ...

Fiorella Mannoia - il Combattente Tour a Radio Italia LIVE - Super Guida TV : Per chi volesse il concerto di Fiorella Mannoia sarà disponibile anche in contemporanea su Radio Italia e in streaming sul sito RadioItalia.it. Potrebbe interessarvi: Fiorella Mannoia, show su Raiuno

Fiorella Mannoia - il Combattente Tour a Radio Italia LIVE : Dopo aver conquistato le platee internazionali, Fiorella Mannoia ritorna protagonista nell’evento musicale televisivo di Radio Italia Live Prosegue il successo di Radio Italia Live, lo show musicale che porta in tv il meglio della musica Italiana. Dopo Tiziano Ferro, Thegiornalisti e Francesco Gabbani, questa volta sarà la Combattente Fiorella Mannoia a calcare il palcoscenico allestito a Cologno Monzese, Milano. Radio Italia Live 2017: ...

Vasco Rossi e LIVE Nation Italia - chiarimenti dopo le polemiche sulla prevendita dei biglietti per il tour 2018 : Che rapporto c'è tra Vasco Rossi e Live Nation Italia? Cosa è cambiato rispetto al repentino addio dello scorso febbraio? dopo quasi due giorni dall'annuncio delle prime date del tour VascoNonStop 2018, che lo riporterà in scena negli stadi Italiani la pRossima estate, il rocker ha sentito il bisogno di chiarire la sua posizione sulla questione. Vasco Rossi rivendica la scelta di aver preso le distanze da Live Nation dopo il servizio de Le ...

Vasco Rossi / Tour 2018 - calendario ufficiale : ecco tutte le date del VascononstopLIVE : Vasco Rossi, Tour 2018, ecco le date ufficiali dei concerti in giro per l'Italia durante l'estate: il Komandante torna Live dopo il Modena Park ed è pronto ad infiammare gli Stadi.(Pubblicato il Mon, 11 Dec 2017 15:57:00 GMT)

Vasco Non Stop LIVE 2018 : ecco le date del tour : Le canzoni non mancano, la band 'migliore al mondo' c'è. Filippo Magnini: un fisico da urlo anche dopo l'addio al nuoto - GUARDA LE date: 01 Giugno TORINO Stadio Olimpico 02 Giugno TORINO Stadio ...

Thomas LIVE Tour 2018 : info e biglietti in prevendita per i concerti di marzo : Dopo le due anteprime, Thomas sarà in Tour nel 2018 e toccherà la penisola nel mese di marzo portando la sua musica in tutta Italia. Thomas Live Tour 2018 prenderà il via il 3 marzo da Campus Industry Music di Parma per spostarsi all'Hiroshima Mon Amour di Torino il giorno successivo, 4 marzo. Il 10 marzo Thomas sarà a Bassano del Grappa /Vicenza) e il 16 marzo al Groove di Termoli. Il 17 marzo sarà la vota del Viper di Firenze e il 18 marzo ...

Doppietta di Gianna Nannini LIVE a Firenze - ultimi concerti prima di Fenomenale – Il Tour 2018 : date e biglietti : Le anteprime di Gianna Nannini Live, una serie di concerti che la rocker senese ha portato in scena per anticipare il Fenomenale - Il Tour previsto nel 2018, si concludono a Firenze con una Doppietta al Mediolanum Forum di Firenze. La cantautrice di Amore Gigante, l'ultimo album di inediti rilasciato quest'autunno, conclude nella sua Toscana il viaggio di Gianna Nannini Live, inaugurato con la data zero di Rimini e con la prima data ufficiale ...

Francesca Michielin Tour 2018 - la nuova avventura LIVE - il 31 marzo a Catania : Dopo il clamoroso successo di VULCANO, IO NON ABITO AL MARE è il nuovo singolo di Francesca Michielin che sarà in rotazione radiofonica e disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 17 novembre. Il brano anticipa il prossimo…Continua a leggere →

Zucchero torna LIVE con il tour "WANTED - un'altra storia" - la data del PalaSele di Eboli : Dopo aver incantato durante il #BlackCatWorldtour oltre 1 milione di spettatori in tutto il mondo con 137 concerti in 5 continenti e aver realizzato il record di ben 22 show all'Arena di Verona in 12 mesi, Zucchero torna live in italia nel 2018 con " WANTED – un'altra storia ", il tour nei ...

Annunciato il nuovo tour di Francesca Michielin nel 2018 - da marzo nei club italiani : biglietti in prevendita su LIVE Nation e Ticketone : A seguito dell'annuncio del nuovo singolo Io non abito al mare, arriva anche il nuovo tour di Francesca Michielin nel 2018, da marzo nei principali club italiani. La cantante fa ritorno sui palchi dei club e dei teatri d'Italia dopo le ultime tournée Nice to meet you e di20areLive, per un nuovo tour a sostegno del nuovo progetto discografico. Sono 14 le date del nuovo tour di Francesca Michielin nel 2018, a partire dal 16 marzo al Campus ...