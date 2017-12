Liberia | Weah | ' mia azione per i poveri'

Liberia - annullato il discorso inaugurale del presidente Weah per motivi di sicurezza : La folla lo ha acclamato per ore, ma il discorso inaugurale di George Weah, neo-presidente eletto in Liberia, è stato cancellato per ragioni di sicurezza. La commissione elettorale nazionale ha annunciato che l'ex giocatore del PSG, del...

Elettricità nelle case - materie prime e Pil da risollevare : le sfide che attendono Weah in Liberia : ... oltre il 25% del Pil nazionale, inoltre l'abbassamento dei prezzi di acciaio e gomma, le principali materie prime esportate, hanno fiaccato ulteriormente la già fragile economia locale. A cui va ...

George Weah presidente della Liberia è solo l'ultimo esempio del grande valore politico che ha lo sport in Africa : Perché il legame tra sport e politica, in Africa, è più stretto che altrove: la storia è piena di trasformazioni sociali e culturali lanciate da calciatori e non solo.

George Weah presidente della Liberia è solo l'ultimo esempio del grande valore politico che ha lo sport in Africa : Da giocatore segnava un gol ogni due partite e nel 1995 ha vinto anche il Pallone d'Oro. Con la maglia del Milan ha conquistato due scudetti, nel 1995-96 e nel 1998-99, e ora, a 51 anni, è stato eletto nuovo presidente della Liberia. George Weah ce l'ha fatta: al ballottaggio dello scorso 26 dicembre ha superato il vicepresidente uscente Joseph Boakai con il 61,5% delle preferenze.Uno dei primi a congratularsi con Weah - come scrive il ...

Weah nuovo presidente della Liberia : TORINO - La leggenda del calcio George Weah , l'ex star del Milan degli anni Novanta, questa volta ce l'ha fatta ed è diventato il nuovo presidente della Liberia. A 51 anni ha ampiamente superato il ...

George Weah - il calciatore nato in una baraccopoli e tornato in Liberia per aiutare il suo popolo da presidente : Prima di lui altri campioni del calcio hanno intrapreso con successo la carriera politica. Gianni Rivera è stato eletto in quattro legislature, Romario è senatore, Bebeto è deputato, Hakan Sukur fa ...

L'ex stella del Milan Weah Presidente della Liberia : Adesso dopo tre giorni di attesa è ufficiale, George Weah è il nuovo Presidente della Liberia. Nel 1999 fu nominato calciatore del secolo

In Liberia la fantasia va al potere II re Leone Weah eletto presidente : L'ha presa larga, partendo da lontano, come il gol che infilò al Verona con la maglia del Milan, ventuno anni fa, da area a area, fregandosene degli ostacoli, dello spazio e del tempo, la fantasia che va al potere, nothing is impossible. Il senatore George Weah ha finito la corsa cominciata dodici anni fa quando fu quasi doppiato al ballottaggio da Ellen Johnson-Sirleaf, un premio Nobel contro un calciatore, sembrava quasi una bestemmia. ...

Liberia - George Weah presidente : l'ex stella del Milan ha vinto le elezioni con il 61 - 5% : 250mila morti, migliaia di feriti e mutilati, resta uno degli Stati più poveri al mondo nonostante sia ricco di diamanti. Weah, calciatore del Milan nella seconda metà degli anni Novanta, e ora ...

George Weah è il nuovo presidente della Liberia : L'ex calciatore del Milan e Pallone d'Oro ha battuto al ballottaggio Joseph Boakai, con più del 60 per cento dei voti The post George Weah è il nuovo presidente della Liberia appeared first on Il Post.

George Weah è il nuovo presidente della Liberia : Devastata da due guerre civili nell'arco di 14 anni che hanno fatto 250mila morti, oltre a migliaia di feriti e mutilati, la Liberia resta uno degli Stati più poveri al mondo nonostante il suo ...

Liberia : è George Weah il nuovo presidente : Dai campi di calcio al successo in politica, George Weah è il nuovo presidente della Liberia. Dal balcone della sede del suo partito a Monrovia,

George Weah è il nuovo presidente della Liberia! : George Weah ce l’ha fatta! Quando lo scrutinio è al 98,1% del totale, il vantaggio dell’ex calciatore del Milan è incolmabile: sarà lui il nuovo presidente della Liberia! Il vincitore del Pallone d’Oro 1995 infatti si attesta al momento al 61,5% delle preferenze contro il 38,5% del suo avversario, il vicepresidente uscente Joseph Boakai. Già al primo turno Weah era in testa con il 38,4% dei voti, mentre Boakai ovviamente era ...

Weah e il dribbling vincente. Liberia - il presidente bomber : Da oggi George Weah, l'ex stella del Milan degli anni Novanta, non guarderà più a quel Pallone d'oro vinto nel 1995 (unico africano ndr), come il più grande successo della sua vita. La presidenza ...