L’ex presidente egiziano Mohamed Morsi è stato condannato a tre anni di carcere per

Liberia - L’ex campione del Milan George Weah è il nuovo presidente : vince il ballottaggio con il 61 - 5% dei voti : L’ex calciatore George Weah ha vinto le elezioni presidenziali in Liberia. Nello spoglio dei voti del ballottaggio, l’ex campione del Milan ha ottenuto il 61,5% dei voti, battendo così il rivale Joseph Boakai, attuale vicepresidente. Il primo turno delle presidenziali si era tenuto lo scorso 10 ottobre. Per il ballottaggio, invece, si è votato martedì 26 dicembre. Al primo turno il 51enne Weah era arrivato in testa ottenendo il 38,4% dei ...

Weah eletto presidente della Liberia : L’ex rossonero vince al ballottaggio col 60% : L'ex rossonero non è il primo sportivo ad essersi ritagliato un ruolo in politica. Ecco chi sono gli atleti che a fine carriera sono entrati in politica. L'articolo Weah eletto presidente della Liberia: l’ex rossonero vince al ballottaggio col 60% è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Alberto Nisman fu ucciso/ Argentina - non si è suicidato il testimone contro L’ex presidente Cristina Kirchner : Alberto Nisman è stato ucciso: Argentina, non si è suicidato il giudice che doveva testimoniare e accusare l'ex presidente Cristina Kirchner. Il giallo politico non finisce (Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 11:03:00 GMT)

L’ex presidente della federazione del calcio del Perù Manuel Burga è stato dichiarato innocente nel processo per corruzione per lo scandalo FIFA : L’ex presidente della federazione del calcio del Perù Manuel Burga è stato dichiarato innocente da un tribunale di New York nel processo per corruzione per lo scandalo FIFA. Burga – che era stato arrestato nel 2015 – era accusato di The post L’ex presidente della federazione del calcio del Perù Manuel Burga è stato dichiarato innocente nel processo per corruzione per lo scandalo FIFA appeared first on Il Post.

L’ex presidente peruviano Alberto Fujimori ha chiesto perdono : Con un video girato in una stanza di ospedale, due giorni dopo avere ricevuto la grazia, ha chiesto scusa ai peruviani che si sono sentiti «defraudati» dal suo governo The post L’ex presidente peruviano Alberto Fujimori ha chiesto perdono appeared first on Il Post.

Cecchi Gori in gravi condizioni : L’ex presidente della Fiorentina raccontava così la cessione di Batistuta alla Roma [VIDEO] : Le ultime ore sono di ansia per condizioni dell’ex presidente della Fiorentina Vittorio Cecchi Gori. 75 anni è stato ricoverato ieri mattina all’ospedale Gemelli di Roma sembrerebbe per un’ischemia celebrale, le condizioni sarebbero gravi. La famiglia ha chiesto il rispetto della privacy e nelle ultime ore è arrivato il primo bollettino dall’ospedale che parla di “condizioni serie”. Nel frattempo ecco una delle interviste ...

In Perù ci sono state grandi manifestazioni contro la grazia concessa alL’ex presidente Alberto Fujimori : Ieri sera in Perù ci sono state grandi manifestazioni per protestare contro la grazia concessa dal presidente Pedro Pablo Kaczynski all’ex presidente Alberto Fujimori. C’è stato anche qualche scontro, ma senza feriti. La decisione era stata annunciata due giorni fa The post In Perù ci sono state grandi manifestazioni contro la grazia concessa all’ex presidente Alberto Fujimori appeared first on Il Post.

Il presidente del Perù ha graziato L’ex presidente del Perù : E sembra ci sia dietro un accordo con l'opposizione – i cui leader sono i figli dell'ex presidente – che lo aveva salvato dall'impeachment The post Il presidente del Perù ha graziato l’ex presidente del Perù appeared first on Il Post.

L’ex presidente di Unicredit ha negato di aver ricevuto «pressioni» da Maria Elena Boschi : Ma ha detto che durante un «colloquio cordiale» parlarono del fatto che fosse «pensabile» acquisire Banca Etruria The post L’ex presidente di Unicredit ha negato di aver ricevuto «pressioni» da Maria Elena Boschi appeared first on Il Post.

Catalogna - corte suprema spagnola ha ritirato il mandato d’arresto per L’ex presidente Carles Puigdemont : mandato d’arresto ritirato. In concomitanza con l’inizio della campagna elettorale per il voto del 21 dicembre, buona notizia per l’ex presidente della Catalogna Carles Puigdemont e per i suoi quattro ministri che si trovano con lui in Belgio. Secondo quanto riportato dal quotidiano El Pais, infatti, il giudice Pablo Llarena del Tribunale Supremo spagnolo ha deciso di ritirato il mandato d’arresto nei confronti dei cinque. La ...

Yemen - la fine delL’ex presidente Saleh : un cecchino uccide l’ultimo dei raiss : Il corpo trascinato in una coperta, con la testa maciullata, filmato e fotografato per mostrare al mondo che era davvero morto. La fine di Ali Abdullah Saleh assomiglia a quella di Muammar Gheddafi, anche se la cosiddetta primavera araba se l’è portato via con sei anni di ritardo. Saleh era l’ultimo di una generazione di raiss, i Mubarak, i Ben Ali...

Ali Abdullah Saleh - L’ex presidente dello Yemen - è morto : Ali Abdullah Saleh, presidente dello Yemen dal 1990 al 2012, è morto oggi a San’a, la capitale del paese. Secondo le informazioni fornite dai media controllati dai ribelli sciiti Houthi, Saleh è stato ucciso. La morte di Saleh è stata The post Ali Abdullah Saleh, l’ex presidente dello Yemen, è morto appeared first on Il Post.

Yemen - si spacca il fronte ribelle : L’ex presidente Saleh contro gli sciiti : L’alleanza fra l’ex presidente Ali Abdullah Saleh e i ribelli sciiti Houthi si è rotta e nello Yemen ora si combatte una guerra civile nella guerra civile. Gli scontri sono concentrati nella capitale Sanaa e nei dintorni. I morti nel fine settimana sarebbero almeno 200, compresi alcuni civili, vittime dei raid dell’Arabia Saudita, che adesso appogg...

Italia Nostra - le contestazioni alL’ex presidente : “Rimborsi spese ingiustificati e buonuscita da 50mila euro alla moglie” : Quasi 100mila euro di rimborsi spese in due anni e mezzo, anche per bollette telefoniche del suo studio privato di avvocato e del cellulare, taxi, pranzi e cene in ristoranti della sua città. Tra cui oltre 10mila euro chiesti come rimborso chilometrico “forfettario“, anche se Italia Nostra da regolamento paga solo i viaggi in treno o in aereo in classe economica e 9.252 “in assenza di idonea documentazione“. Infine la ...