Le temperature sotto i -30Â° | anche le cascate del Niagara si ghiacciano Le temperature

Meteo Umbria : temperature sotto zero - -8.5°C a Cascia : temperature gelide in Umbria: secondo i dati del centro funzionale della Protezione civile la città più fredda è stata Cascia, dove sono stati registrati -8,5°C. A Norcia il termometro è invece sceso fino -3,7°C. Freddo anche sul Monte Cucco con -5,4°C e a Città di Castello con -5°C. A Foligno rilevati -3,7°C e -2°C a Spoleto. L'articolo Meteo Umbria: temperature sotto zero, -8.5°C a Cascia sembra essere il primo su Meteo Web.

Freddo in tutta l'Europa - temperature sotto al media anche in Italia : Roma - Correnti di aria fredda continueranno a raggiungere la Penisola anche nei prossimi giorni entro una saccatura che lentamente si muove nel cuore dell'Europa. Le temperature di per sé già sotto media rimarranno tali su diverse Nazioni d'Europa, Italia compresa. Il clima sarà decisamente Freddo tra Balcani e settore carpatico danubiano mentre i valori saranno sopra media su Regno Unito, Scandinavia e sponde ...