Le strategie dei sei candidati per la corsa a Palazzo Chigi

Leggi la notizia su agi

(Di sabato 30 dicembre 2017) Terminata la legislatura con lo scioglimento delle Camere, parte ufficialmente la, a sei, per. A sfidarsi in vista del 4 marzo, anche se il Rosatellum​ non prevede l'indicazione del candidato premier sulla scheda elettorale, saranno i leader delle principali forze politiche: Matteo Renzi, Luigi Di Maio, Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Pietro Grasso, Giorgia Meloni. Saranno loro, infatti, a contendersi il primo posto - sempre che le urne consegnino al Paese una maggioranza certa - così da poter ambire ad ottenere l'incarico per formare il nuovo governo. Sullo sfondo la figura di Paolo Gentiloni che, come ha assicurato lo stesso premier nella conferenza stampa di fine anno, non tirerà i remi in barca e resterà al suo posto fino all'arrivo del successore. E poiché la nuova legge elettorale non prevede ...