Le più grandi proteste in Iran dal 2009

Istat : hotel e ristoranti a livello pre-crisi - vivere nelle grandi città costa 500€ al mese in più : Sul fronte dei consumi, la spesa per ristoranti e hotel, rileva l'Istituto di statistica, torna ai livelli pre-crisi

Italia tra i Paesi più vecchi al mondo : in aumento i single e il costo della vita nelle grandi città : Vivere nelle grandi città costa alle famiglie quasi 500 euro al mese di più, secondo i dati dell’Annuario dell’Istat 2017. Famiglie Italiane che in un caso su tre sono composte da una sola persona, mentre il numero medio dei componenti scende a 2,4. E in vista del prossimo voto si apprende che c’è meno voglia di politica, il 24% non si informa, il ...

Italia tra i Paesi più vecchi al mondo : in aumento i single e il costo della vita nelle grandi città : Italia tra i più vecchi al mondo L'Italia resta uno dei Paesi più vecchi al mondo. Continua il calo delle nascite, ma torna ad aumentare la speranza di vita. È quanto emerge dal rapporto Istat 2017. ...

Istat - nelle grandi citta' vita piu' cara di 500 euro/mese : Vivere nelle grandi città costa alle famiglie quasi 500 euro al mese di più, secondo i dati dell'Annuario dell'Istat. Famiglie italiane che in un caso su tre sono composte da una sola persona, mentre ...

Istat - la vita nelle grandi città costa : 500 euro di più al mese rispetto ai piccoli centri : Vivere nelle grandi città costa caro. Lo conferma l'Annuario dell'Istat , secondo cui le famiglie residenti nei centri urbani maggiori "spendono in media 2.899,21 euro" al mese, cioè "491 euro in più" ...

Italiani : economia e terrorismo le preoccupazioni più grandi : La crisi economica lascia il segno nelle preoccupazioni degli Italiani. Nonostante il recupero l'economia rimane il primo dei pensieri, con il terrorismo per lo scenario internazionale

Wind Tre : infrastruttura unica sempre più moderna e grandi progetti per il 5G : Il processo di integrazione tra le infrastrutture di Wind e Tre procede spedito, così come confermato da Stefano Takacs nel corso di un'intervista L'articolo Wind Tre: infrastruttura unica sempre più moderna e grandi progetti per il 5G è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Grazie a Bosch più facile parcheggiare nelle grandi città : ROMA - Il futuro connesso, di cui l'internet delle cose (IoT) è un elemento centrale, rivoluzionerà nei prossimi anni le abitudini di vita degli abitanti delle città di tutto il mondo e avrà nell'ambito della mobilità un impatto probabilmente superiore alla diffusione delle auto a guida autonoma. Questo importante tema sarà al centro della presenza di Bosch - il colosso della ...

Album 2017 - i più belli tra novità interessanti e grandi ritorni : ROMA – grandi ritorni, novità interessanti. Il 2017 ha regalato tante e diverse proposte agli appassionati di musica. Dal Pop-Rock internazionale agli emergenti, dai cantautori ai grandi classici, mai come in passato ce n’è per tutti i gusti. Ancora conferme per Ed Sheeran, una sorta di Re Mida della musica, che con ‘Divide’ si conferma […] L'articolo Album 2017, i più belli tra novità interessanti e grandi ritorni sembra essere il primo ...

Serena Grandi : "Bancarotta fraudolenta? Non voglio più piangere. Avanti a testa alta" : Serena Grandi commenta in un’intervista esclusiva rilasciata al settimanale Spy, in edicola da venerdì 22 dicembre, l'ultima disavventura giudiziaria che la vede coinvolta, proprio nel momento in cui sembrava aver ritrovato la serenità dopo il successo ottenuto al Grande Fratello Vip: Mi hanno sequestrato casa per due padelle e una forchetta. Sono scioccata. Mi hanno accusata di aver sottratto dal mio ristorante degli utensili. Dopo ...

22 grandi gruppi investimento vogliono più rating non finanziari : Roma, 15 dic. (askanews) 22 grandi investitori finanziari internazionali hanno sigliato, lo scorso 8 dicembre, una dichiarazione comune che sollecita una maggiore applicazione dei rating non ...

Fondi pensione negoziali sempre più grandi ma investono troppo poco in Italia : Guardando alle criticità, si segnala l'assenza di investimenti nell'economia reale, nonostante i Fondi negoziali possano essere oggi considerati investitori istituzionali 'maturi'. E troppo poco in ...

Fondi pensione negoziali sempre più grandi ma investono troppo poco in Italia : Guardando alle criticità, si segnala l'assenza di investimenti nell'economia reale , nonostante i Fondi negoziali possano essere oggi considerati investitori istituzionali "maturi". E troppo poco in ...

F1 - Lewis Hamilton vuole raggiungere Fangio. Il britannico va considerato tra i piloti più grandi di sempre? : “Non so se raggiungerò mai Schumacher, non è un mio desiderio farlo. Credo che raggiungere Fangio sarebbe davvero bello e considerando che gareggerò per almeno un paio d’anni, il mio obiettivo sarà cercare di raggiungere questo traguardo“. Parola di Lewis Hamilton, recentemente intervistato da Motorsport.tv. Il campione britannico ha vinto quest’anno il suo quarto titolo iridato e nel mirino, per sua stessa ammissione, ha ...