Le novità 2018 sullo streaming nella classifica FIMI | gli ascolti Spotify per album e

Trend colore capelli 2018 : le novità (e il brown di Meghan) : Ci sono curiosità che non possono aspettare. Come quella di conoscere quali sono i colori di capelli che il prossimo anno saranno richiestissimi in salone. Bene, insieme ad Orazio Anelli, Global Fashion Ambassador e Color Guru L’Oréal Professionnel, siano andati in avanscoperta e abbiamo messo a fuoco tutte le nuance su cui puntare e quelle, invece, che è meglio lasciare perdere. Bionde, more, rosse, castane e pink Millenials prendere nota, ...

Trend smalti e manicure 2018 : tutte le novità : Diciamolo subito: il nuovo anno avrà in serbo una serie di nails stories tutt’altro che “petalose”. Due, infatti, sono le nuove direzioni dei decori da seguire: o molto rock o minimal bon ton. Il secondo grande “big change” riguarda, invece, lo shaping dell’unghia: è ufficialmente terminata l’epoca dell’unghia appuntita stile Strega di Biancaneve, per intenderci. Dal colore più hot alla french da ...

Colf e badanti : dalle ferie allo stipendio - ecco i parametri 2018 e novità Inps : Anche il lavoro domestico come tutte le altre tipologie di attività ha un proprio contratto di lavoro base a cui devono adeguarsi datori di lavoro e lavoratori. il CCNL di categoria è stato aggiornato nel 2017 ma la materia è in continua evoluzione come dimostrano alcuni emendamenti alla Legge di Bilancio che è appena stata approvata che miravano a concedere maggior tutela ai lavoratori per quanto concerne i contributi previdenziali. Anche la ...

Ultima novità del 2018 per Asus ZenFone 3 Max : in Italia l’aggiornamento 92 - i problemi risolti : Sta arrivando proprio in queste ore qui in Italia quello che a conti fatti sarà l'ultimo aggiornamento di questo 2018 per coloro che sono in possesso di un Asus ZenFone 3 Max, almeno in riferimento alla versione ZC520TL. Dopo la svolta annunciata per il modello da 5.5 pollici, che da alcuni giorni a questa parte può toccare con mano la tanto attesa ZenUI 4.0, tocca dunque concentrarsi oggi 29 dicembre su un'altra variante che ha fatto registrare ...

Le novità auto del 2018 - Tutti i debutti più importanti dell'anno : Gennaio è sempre gennaio. Per le autonotizie e le anteprime non c'è un numero più importante. E il primo mese dell'anno ormai alle porte lo è ancora di più. Perché per la prima volta in assoluto Quattroruote mette in campo un'iniziativa tutta dedicata ai prossimi debutti: Q novità 2018, oltre ad assumere la dignità di allegato gratuito su tutta la tiratura del giornale, è anche il primo dossier con la nuova veste grafica, quella lanciata con il ...

novità 2018. Surgelati a Masterchef. Giudica Cannavacciuolo : Gara di Surgelati. E' la grande Novità dell'edizione 2018 di Masterchef. Giudice supremo del contest Cannavacciuolo che di prodotti Surgelati fa largo uso nel suo ristorante di Torino. Sono stati i NAS a bacchettare Cannavacciuolo cuoco televisivo specializzato nel rimettere in sesto cucine disastrose. Chissà se tra un Masterchef ed una cucina da incubo Cannavacciuolo avrà avuto il tempo di guardare nella sua dispensa? A Torino i consumatori non ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni - un 2018 ricco di novità per Gemma Galgani? (Trono Over) : Uomini e Donne, trono over Anticipazioni: Tina Cipollari sbotta ancora contro Gemma Galgani rea di avere ingannato tutti quanti, ecco per quale motivo sarebbe così.(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 14:14:00 GMT)

Pensioni - novità 2018. Ape social - ecco come lasciare prima il lavoro : Roma, 28 dicembre 218 - Se il 2019 sarà l'anno dei 5 mesi in più per andare in pensione , il 2018 si potrà rivelare come quello nel quale verranno finalmente sperimentati molteplici canali innovativi ...

Pensioni 2018 - dagli aumenti alla soglia di accesso : ecco tutte le novità : Sarà un 2018 pieno di novità sul fronte delle Pensioni. Iniziamo con le brutte notizie: com’è ormai noto, nel nuovo anno cambierà la soglia di accesso alla pensione per le...

Pensioni - le novità del 2018Parità tra uomini e donne Ape sociale più facile. Cosa cambia : Ecco tutte le novità previste per il 2018 per quanto riguarda le Pensioni. Innanzitutto, con il nuovo anno anche le donne che lavorano nel settore privato e quelle autonome andranno in pensione a 66 anni e 7 mesi, come gli uomini Segui su affaritaliani.it

Pensioni - le novità del 2018Parità tra uomini e donne Ape sociale più facile. Cosa cambia : Ecco tutte le novità previste per il 2018 per quanto riguarda le Pensioni. Innanzitutto, con il nuovo anno anche le donne che lavorano nel settore privato e quelle autonome andranno in pensione a 66 anni e 7 mesi, come gli uomini Segui su affaritaliani.it

Legge di Bilancio 2018 : le novità su bonus bebè e agevolazioni fiscali : L'approvazione della Legge di Bilancio 2018 è stato l'ultimo atto del governo Gentiloni, prima dello scioglimento delle due Camere atteso per la giornata di domani, giovedì 28 dicembre. Tra le novità più interessanti presenti nella manovra finanziaria del prossimo anno, in primo piano vi sono il bonus bebè e le altre agevolazioni fiscali previste per le famiglie italiane che rispondono a determinati requisiti economici. All'interno della Legge ...

Ecco Tutte Le novità Di Huawei Per Il 2018 : Smartphone, accessori, fotocamere, smartband e tanto altro ancora: Ecco Tutte le Novità di Huawei per il 2018 Novità Huawei 2018 Il 2017 è stato un anno eccezionale per Huawei, che in tutto il mondo ha raggiunto il top delle classifiche di vendita soprattutto per quanto riguarda il mercato degli smartphone. Il produttore cinese negli ultimi 12 mesi ha lanciato […]

Importanti novità su Death Stranding in arrivo nel 2018? : Quando si parla di Death Stranding, la prima cosa che accade, in maniera quasi naturale, è l'innalzamento del sopracciglio cui si unisce la faccia che assume strane pose, per un senso generale di interdizione da parte dell'interlocutore: il motivo è ovviamente molto semplice e risiede nella cripticità del titolo in questione - come ci si aspetterebbe dal miglior Kojima (deus ex machina al lavoro sul progetto) - e che in questa fase dello ...